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Pentagon je danas bio u blokadi, a deo zgrade je evakuisan pošto se aktivirao senzor za opasne materijale, ali se kasnije ispostavilo da je u pitanju lažna uzbuna, potvrdila su dva izvora upoznata sa situacijom.

Više spratova i hodnika je zatvoreno zbog „incidenta sa opasnim materijalima“, ranije su javili izvori i lokalna vatrogasna služba, prenosi CNN .

Evakuacija je započeta pošto je senzorski sistem Pentagona signalizirao moguće prisustvo antraksa, što se moglo čuti preko hitnih radio komunikacija. Međutim, jedan od izvora je objasnio da je sistem bio neispravan, što je dovelo do lažne uzbune. Od 12:30 po lokalnom vremenu, zgrada je i dalje bila zatvorena.

Zvanične izjave

Portparol Pentagona Šon Parnel rekao je da su sistemi „otkrili problem sa kvalitetom vazduha koji zahteva mere predostrožnosti dok ne utvrdimo njegov značaj“. „Ministarstvo sprovodi standardne zaštitne protokole, što uključuje naređenje osoblju u pogođenom području da ostane na svojim mestima“, rekao je Parnel. „Interventni timovi su na terenu i spremni su da pruže podršku zaposlenima“.

U internom dopisu koji je poslao tim za bezbednost Pentagona takođe se navodi da je prijavljen „problem sa kvalitetom vazduha“ i da su potrebna dodatna testiranja. „Dodatna testiranja bi mogla da traju sat do dva“, navodi se u poruci. „Timovi za reagovanje su na terenu i spremni su da pruže podršku zaposlenima po potrebi“.

Foto: Profimedia

Možda ćete primetiti osoblje iz više agencija koje preduzima mere predostrožnosti u centralnom dvorištu. Molimo vas da ne donosite prebrze zaključke na osnovu ove aktivnosti.

Zatvoreni delovi zgrade

Portparolka vatrogasne službe okruga Arlington, kapetan Džejmi Džil, potvrdila je da su njihove jedinice poslate da pomognu timu za opasne materijale Agencije za zaštitu snaga Pentagona. Vatrogasna služba je na društvenim mrežama objavila da je njihov tim za opasne materijale delovao u Pentagonu „tokom incidenta sa opasnim materijalima“.

Dva izvora su rekla da su spratovi od drugog do petog u hodnicima od četvrtog do sedmog sprata ogromnog kompleksa Pentagona zatvoreni. To su nadzemni spratovi zgrade, koja ima ukupno devet hodnika.

U pogođenom području se, između ostalog, nalaze glavna kancelarija za odnose s javnošću mornarice i kancelarija sekretara vojske. Treći izvor je za CNN rekao da su policajci u zgradi nosili gas maske i kompletnu hemijsku zaštitnu opremu.