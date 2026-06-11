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Američki predsednik Donald Trampsaopštio je da je otkazao planirane vojne udare na Iran pošto su razgovori sa iranskim rukovodstvom podignuti na najviši nivo i dobili odobrenje vlasti u Teheranu.

U objavi na društvenoj mreži Truth Social, Tramp je naveo da su diskusije sa Islamskom Republikom Iran dovele do značajnog napretka i da su zbog toga obustavljeni planirani napadi.

„Na osnovu činjenice da su razgovori sa Islamskom Republikom Iran podignuti na najviši nivo iranskog rukovodstva i odobreni, ja sam, kao predsednik Sjedinjenih Američkih Država, otkazao planirane udare i bombardovanja Irana koja su bila zakazana za večeras“, napisao je Tramp.

Prema njegovim rečima, svi ključni elementi potencijalnog sporazuma usaglašeni su „u konceptu i u velikoj meri u detaljima“, a saglasnost su, kako tvrdi, dale brojne zemlje regiona i šire, uključujući SAD, Izrael, Saudijsku Arabiju, Ujedinjene Arapske Emirate, Katar, Tursku, Pakistan, Bahrein, Kuvajt, Jordan i Egipat.

Tramp je istakao da će pomorska blokada ostati na snazi do konačne realizacije dogovora.

„Pomorska blokada ostaje u punoj primeni sve dok ovaj sporazum ne bude finalizovan. Vreme i mesto potpisivanja biće uskoro saopšteni“, naveo je američki predsednik.