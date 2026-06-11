Slušaj vest

Američki predsednik Donald Trampsaopštio je da je otkazao planirane vojne udare na Iran pošto su razgovori sa iranskim rukovodstvom podignuti na najviši nivo i dobili odobrenje vlasti u Teheranu.

U objavi na društvenoj mreži Truth Social, Tramp je naveo da su diskusije sa Islamskom Republikom Iran dovele do značajnog napretka i da su zbog toga obustavljeni planirani napadi.

„Na osnovu činjenice da su razgovori sa Islamskom Republikom Iran podignuti na najviši nivo iranskog rukovodstva i odobreni, ja sam, kao predsednik Sjedinjenih Američkih Država, otkazao planirane udare i bombardovanja Irana koja su bila zakazana za večeras“, napisao je Tramp.

Prema njegovim rečima, svi ključni elementi potencijalnog sporazuma usaglašeni su „u konceptu i u velikoj meri u detaljima“, a saglasnost su, kako tvrdi, dale brojne zemlje regiona i šire, uključujući SAD, Izrael, Saudijsku Arabiju, Ujedinjene Arapske Emirate, Katar, Tursku, Pakistan, Bahrein, Kuvajt, Jordan i Egipat.

Tramp je istakao da će pomorska blokada ostati na snazi do konačne realizacije dogovora.

„Pomorska blokada ostaje u punoj primeni sve dok ovaj sporazum ne bude finalizovan. Vreme i mesto potpisivanja biće uskoro saopšteni“, naveo je američki predsednik.

Kurir.rs/Rojters

Ne propustitePlanetaIRAN ODGOVORIO NA TRAMPOVU PRETNJU DA ĆE ZAUZETI OSTRVO HARG: Nepromišljeni avanturizam i bahat pristup SAD
Donadl Tramp Persijski zaliv ostrvo Harg
Planeta"USKORO ZAUZIMAMO OSTRVO HARG, NOĆAS UDARAMO VEOMA JAKO"! Tramp upravo najavio kopnenu ofanzivu na Iran? "Baš kao što smo uradili sa Venecuelom"
Donadl Tramp Persijski zaliv ostrvo Harg
PlanetaPENTAGON IZRADIO TAJNI PLAN: Američki specijalci SPREMNI za upad u Iran! Teheran uzvraća: "Spremni smo na sve, biće iznenađeni"
Iran.jpg
PlanetaUZBUNA KOD IRANA, NA POMOLU EKOLOŠKA KATASTROFA?! Tramp i Iran su lomili koplja za OVO ostrvo! Velika NAFTNA MRLJA od 52 km/2 širi se prema Saudijskoj Arabiji!
oil.jpg
PlanetaIRAN MINIRAO SVE OKO OSTRVA HARG! Teheran potpuno spreman za kopnenu invaziju SAD! Iranska vojska gađala više ciljeva u Izraelu, Tel Aviv glavna meta! (VIDEO)
Iran nafta.jpg
PlanetaTRAMP SPREMA INVAZIJU NA IRANSKO OSTRVO HARG!? Amerika raspoređuje još 3.000 vojnika, SAD i Izrael napali teren nuklearne elektrane! 15 tačaka za kraj rata!
Donald Tramp Iran napad na Iran rat u Iranu