TRAMP OTKAZAO PLANIRANE NAPADE NA IRAN: "Sporazum je na dohvat ruke, pomorska blokada ostaje na snazi"!
Američki predsednik Donald Trampsaopštio je da je otkazao planirane vojne udare na Iran pošto su razgovori sa iranskim rukovodstvom podignuti na najviši nivo i dobili odobrenje vlasti u Teheranu.
U objavi na društvenoj mreži Truth Social, Tramp je naveo da su diskusije sa Islamskom Republikom Iran dovele do značajnog napretka i da su zbog toga obustavljeni planirani napadi.
„Na osnovu činjenice da su razgovori sa Islamskom Republikom Iran podignuti na najviši nivo iranskog rukovodstva i odobreni, ja sam, kao predsednik Sjedinjenih Američkih Država, otkazao planirane udare i bombardovanja Irana koja su bila zakazana za večeras“, napisao je Tramp.
Prema njegovim rečima, svi ključni elementi potencijalnog sporazuma usaglašeni su „u konceptu i u velikoj meri u detaljima“, a saglasnost su, kako tvrdi, dale brojne zemlje regiona i šire, uključujući SAD, Izrael, Saudijsku Arabiju, Ujedinjene Arapske Emirate, Katar, Tursku, Pakistan, Bahrein, Kuvajt, Jordan i Egipat.
Tramp je istakao da će pomorska blokada ostati na snazi do konačne realizacije dogovora.
„Pomorska blokada ostaje u punoj primeni sve dok ovaj sporazum ne bude finalizovan. Vreme i mesto potpisivanja biće uskoro saopšteni“, naveo je američki predsednik.
Kurir.rs/Rojters