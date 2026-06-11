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Duboko u podzemnom bunkeru, gde zidovi prekriveni ekranima prikazuju podatke sa bojišta u realnom vremenu, komandant ukrajinskih bespilotnih snaga analizira terabajte informacija kako bi planirao novu operaciju: odsecanje Krima od Rusije.

Sve intenzivniji napadi dronova Ukrajine na okupirane teritorije poremetili su rusku vojnu logistiku i snabdevanje gorivom, što je navelo vlasti da prošlog meseca uvedu ograničenja goriva na Krimu.

Uskoro potpuna kontrola

Robert Brovdi, komandant ukrajinskih bespilotnih snaga, rekao je da je kampanja tokom proteklog meseca smanjila saobraćaj na autoputu Novorusija, ključnoj ruti snabdevanja ruske vojske kroz okupiranu južnu Ukrajinu do Krima, za više od dve trećine.

- U roku od mesec dana, Ukrajina bi mogla da ima potpunu kontrolu nad tim putem - rekao je Brovdi, poznat po pozivnom znaku „Mađar“, što je referenca na njegovo etničko mađarsko poreklo.

- U bliskoj budućnosti ćemo izolovati Krim - rekao je Brovdi za Rojters u tesnom bunkeru, pijući crni čaj i pušeći cigaretu za cigaretom. Brovdi je opisao napade na vozila na izloženom autoputu kao „gađanje prepelica na otvorenom polju“.

Ruski predsednik Vladimir Putin je prošle nedelje priznao da ukrajinski napadi dronova nanose štetu, ali je insistirao da ne predstavljaju pretnju ruskoj ekonomiji.

Zaustavili napredovanje Rusa

Vojni analitičari kažu da je ukrajinska kampanja srednjeg dometa na teritoriji pod kontrolom Rusije prekinula snabdevanje fronta, što je skoro zaustavilo rusko napredovanje prošlog meseca, oslabila protivvazdušnu odbranu i otvorila put za udare dugog dometa koji su uništili naftnu infrastrukturu i proizvodnju oružja duboko u Rusiji. Jedan od najefikasnijih ukrajinskih komandanata Brovdi kaže da je jedan od njegovih strateških ciljeva da primora Moskvu na povlačenje, a ne na napredovanje.

Foto: YouTube/ Defence Intelligence of Ukraine

- Stvorićemo uslove koji će izuzetno otežati bilo kom vojnom osoblju ili onima koji rade u odbrambenoj industriji da ostanu na Krimu, na privremeno okupiranim teritorijama ili na pristupnim putevima do njih - objavio je.

Tokom više od četiri godine rata, Brovdi se transformisao od bogatog trgovca žitom u jednog od najefikasnijih ukrajinskih vojnih komandanata. Od preuzimanja komande nad bespilotnim snagama u junu prošle godine, pedesetogodišnjak je značajno proširio operacije.

Broj borbenih misija srednjeg dometa povećao se 28 puta za godinu dana, dok su se duboki udari na ruskoj teritoriji skoro učetvorostručili. U prvih pet meseci ove godine, jedinice su uništile 174 ruska sistema protivvazdušne odbrane vredna oko 5,4 milijarde dolara, otvarajući put ka drugim ciljevima.

Sistematskim ciljanjem ruskih vojnih snaga, naftnih postrojenja i proizvodnje oružja, Brovdi želi da nanese dovoljno žrtava da oslabi sposobnost i volju Moskve da nastavi rat.

- Otvaramo vrata ogromnim prostorima gde bi bol rata, koji se oseća u skoro svakom ukrajinskom gradu, trebalo da se oseti i u glavama njegovih stanovnika - rekao je Brovdi, noseći crnu kapu i crnu majicu.

Dodao je da Ukrajina ne napada direktno civile niti civilne ciljeve. Rusija je poslednjih nedelja optužila Kijev za smrt desetina civila na okupiranim teritorijama.

"Rubikon" ih ometa

Vojni analitičar Majkl Kofman iz Karnegijeve fondacije za međunarodni mir objasnio je da je napredak u tehnologiji dronova omogućio Ukrajini da dugoročno odseče Krim, ali da bi širi strateški cilj povlačenja ruskih snaga i dalje zahtevao koordinisanu kopnenu ofanzivu.

Dodao je da ruska elitna jedinica za dronove „Rubikon“ intenzivno radi na neutralizaciji ukrajinske prednosti u sistemima srednjeg dometa. Svaki udar se beleži, verifikuje i dokumentuje.

Foto: YouTube/ Defence Intelligence of Ukraine

Brovdi, koji je u martu u Rusiji osuđen u odsustvu po optužbama za terorizam, jedna je od najtraženijih meta Moskve. Svoje vazdušne operacije vodi sa podzemne lokacije blizu linije fronta. Rojtersov tim je dovezen do nje kombijem sa zatamnjenim prozorima i sproveden niz stepenice.

Dugačak hodnik sa ležajevima vodi do sobe ispunjene desetinama ekrana koji prikazuju podatke u realnom vremenu sa bojišta. Pored njih vise slike ukrajinskih umetnika, neke iz Brovdijeve privatne kolekcije, i konfiskovani ruski dronovi.

Brovdi, koji potiče iz zapadne Ukrajine, pridružio se vojsci kao dobrovoljac na početku ruske invazije 2022. godine. Zatim je osnovao jedinicu „Mađarske ptice“, koja je danas jedna od najjačih ukrajinskih brigada dronova.

Svaki napad se snima, verifikuje i evidentira. Monitori prikazuju detaljne tabele rezultata koje se ažuriraju u realnom vremenu, a između 10 i 12 terabajta podataka se arhivira svakodnevno za buduće modele veštačke inteligencije.

Promenjena klijentela

Brovdi opisuje rat kroz poslovnu logiku.

- Ovo je naše računovodstvo iz prethodnih poslovnih projekata, samo prilagođeno vojnoj svrsi: umesto žita, vagona i transporta, sada postoji oružje i municija, a klijentela je malo drugačija - rekao je.

Kroz analizu podataka, Brovdi želi da ukloni „ljudski faktor“ iz ratovanja.

- Čovek može biti umoran, pristrasan, može praviti greške - rekao je. U prvih pet meseci 2026. godine, bespilotne snage su ubile više od 50.900 ruskih vojnika i pogodile više od 176.500 meta, sa prosečnim dnevnim efektom od 337 ubijenih vojnika i 1.169 meta, prema podacima koje je pružio Brovdi.

Prema njegovim podacima, prosečna cena uništavanja jednog ruskog vojnika je oko 918 dolara. Rojters nije mogao nezavisno da proveri ove brojke. Bespilotne jedinice, koje čine 2,5 odsto ukrajinskih oružanih snaga, odgovorne su za oko trećinu ruskih gubitaka u proteklih 12 meseci, prema podacima.

Plan je da se poveća udeo bespilotnih snaga na 5 odsto vojske.

- Povećanjem upotrebe dronova, ne samo unutar jedinica dronova već i u celoj vojsci, značajno povećavamo broj uništenih meta - zaključio je.