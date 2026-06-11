U saopštenju objavljenom na sajtu Ministarstva finansija navodi se da je sankcijama predviđeno zamrzavanje celokupne imovine kompanije CUPET u SAD, kao i zabrana Amerikancima da posluju sa njom.
Planeta
RASTE PRITISAK NA KUBU: SAD uvele sankcije najvećoj državnoj naftnoj kompaniji
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Sjedinjene Američke Države uvele su danas sankcije najvećoj kubanskoj državnoj naftnoj kompanijiCUPET, saopštilo je američko ministarstvo finansija.
U saopštenju objavljenom na sajtu Ministarstva finansija navodi se da je sankcijama predviđeno zamrzavanje celokupne imovine kompanije CUPET u SAD, kao i zabrana Amerikancima da posluju sa njom.
Vašington je uveo sankcije prema nizu kubanskih preduzeća i pojedinaca, uključujući predsednika Kube Migela Dijasa Kanela.
SAD su ove godine zapretile da će uvesti carine svakoj zemlji koja bude snabdevala Kubu naftom.
Kurir.rs/Agencije
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