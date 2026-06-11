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Mekena Kindred, nastavnica osuđena za seksualno nedolično ponašanje sa 17-godišnjakom, ponovno se našla u centru pažnje nakon što su otkriveni novi detalji njenog odnosa s maloletnikom. Nastavnicu je, kako piše Dejli Mejl, suprug upozorio da će joj njen "zgodni izgled" praviti probleme na poslu, a njegovu izjavu je Kindred otkrila u porukama poslatim tinejdžeru. Osim toga, Mekena se u porukama žalila na svog supruga Kajla.

Kindred, koja je u aprilu 2024. godine osuđena na dve godine uslovne kazne, dečaku je odgovorila na pitanje je li njen suprug ljut na nju: "Haha, nije baš ljut, više je kao: 'Moraš biti oprezna. Zgodna si i deca to znaju, možeš upasti u nevolje ako ne budeš oprezna."

To upozorenje se ostvarilo u novembru 2022. godine, kada je Kindred imala seksualne odnose s maloletnikom. Tada je njen suprug otišao u lov, a nastavnica je pozvala učenika u njihov dom. Nedolični susret prijavila je majka dečaka koji je u to vreme pohađao srednju školu "Central Veli", mesec dana nakon što se susret dogodio.

Tokom dopisivanja nastavnica se više puta žalila na svog supruga, kako su otkrili policijski dokumenti. U jednoj od poruka govorila je o svom lošem raspoloženju: "Nisam mrzovoljna dok on ne dođe kući. Dakle, pomažeš mi više nego što misliš."

Bivša nastavnica otkrila je i detalje jedne svađe s Kajlom koja je eskalirala nakon što je jedne večeri došao kući s posla i rekao joj da je srećan što je "bila ljubazna i što nije bila mrzovoljna". Ona i suprug su se, prema njenim rečima, svađali sve dok on nije predložio da odu na večeru u popularni restoran. Međutim, sukob se nastavio kada je došlo vreme za naručivanje hrane.

"Došli smo tamo, a ja sam rekla: ‘Nemoj još naručivati, ne znam šta želim‘, a onda je on počeo naručivati i govoriti: ‘Što želiš?‘ Ja sam rekla: ‘Nemam pojma! Rekla sam ti da sačekaš minut‘, a on je dodao: ‘U redu, drama, što želiš‘, na šta sam ja rekla: ‘Ništa, poješću nešto kod kuće", napisala je Kindred.

Novi dokumenti takođe otkrivaju poruke u kojima je Kindred tvrdila da ju je na prethodnom poslu uhodio jedan dečak. Navela je kako je situacija postala toliko ozbiljna da je škola jednom prilikom morala da se zatvori kako bi se zaštitila deca i Kindred. Dečaku je tokom dopisivanja objasnila da ju je tokom prve godine podučavanja uhodio maturant koji je bio "opsednut" njome.

Kako je tvrdila, dečak ju je "jedan dan pratio kući", zbog čega je njen suprug bio "zabrinut, a onda besan". Taj incident navodno je podstakao Kajla da upozori suprugu na njen izgled.

U dokumentima je otkriveno i da se Kindred žalila na to da joj se učenik "nabacivao" u "Central Veliju" tokom kampovanja u novembru 2022. Bivša nastavnica rekla je koleginici En Zibert da ju je dečak pitao za "Snepčet" podatke, nakon čega ju je Zibert podstakla da to kaže školskim službenicima. Međutim, En je istražiteljima rekla da Mekena to nije učinila, a otkrila je i da joj je Kindred rekla kako prima poruke od učenika na Instagramu. Druga nastavnica nikada nije pročitala navedene poruke, ali joj je Kindred rekla da su uključivale učenike koji su hteli da imaju seksualne odnose s njom.

Zibert je rekla da nikada više nije razgovarala s Kindred nakon što je otišla iz škole.

Policijski dokumenti uključuju i poslednji razgovor Kindred i 17-godišnjaka. "Nedostajaćeš mi, hvala što si me učinila srećnim", napisao je dečak, na šta je Kindred odgovorila: "Nadam se da si dobro jer ja mislim da će sve biti dobro. Ja sam dobro, biću dobro."

Nakon što je njen neprimeren odnos s maloletnikom otkriven policiji, Kindred je dobila 24 meseca uslovne kazne i naređeno je da se na 10 godina upiše u registar seksualnih prestupnika. Nakon presude kroz suze se izvinjavala žrtvi i njegovoj porodici.

Mekena je i dalje sa svojim suprugom Kajlom. Zajedno žive u kući vrednoj 500.000 dolara u Ajdahu.