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Najnovije mirovne inicijative Zapada imaju za cilj sprečavanje pregovora o Ukrajini, saopštilo je danas Ministarstvo spoljnih poslova Rusije.

Portparol ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da mirovne inicijative vodećih evropskih zemalja, uključujući Veliku Britaniju, Francusku i Nemačku, u vezi sa Ukrajinom imaju kao cilj da se spreči stvaranje uslova za pregovore o sveobuhvatnom, trajnom miru, prenele su RIA Novosti.

Zaharova je navela da Evropljani ne kriju da vode takvu politiku.

Blumberg je objavio danas, pozivajući se na dobro obaveštene izvore, da evropski lideri nameravaju da iskoriste samit G7 u Francuskoj naredne sedmice kako bi dobili podršku američkog predsednika Donalda Trampa za novi pokušaj mirovnih pregovora između Rusije i Ukrajine.

Izvori su naveli da Velika Britanija, Francuska i Nemačka smatraju da se "zamah u ratu" pomerio u korist Kijeva, što po njihovoj oceni stvara prostor za pregovore koji bi prevazišli okvire dogovorene na Trampovom sastanku sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom na Aljasci u avgustu prošle godine.

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Izvori takođe ističu da E3 vidi priliku da obezbedi veću ulogu za Evropu u oblikovanju pregovora, jer su razgovori koje predvode Sjedinjene Američke Države u zastoju dok se Vašington fokusirao na sukob sa Iranom.

Navode da evropski lideri žele da Tramp prihvati njihove predloge kao način da se poveća pritisak na Rusiju da sedne za pregovarački sto, što bi dovelo do razgovora u kojima bi učestvovali zvaničnici iz Evrope, SAD, Ukrajine i Rusije već sledećeg meseca.

Putin je ranije odbio prekid vatre kako bi se omogućili mirovni pregovori, tvrdeći da bi to omogućilo Kijevu da se ponovo naoruža i ojača svoju odbranu, a odbacio je i prisustvo evropskih trupa u Ukrajini.

On zahteva da Ukrajina preda teritoriju Donjecka, što Kijev odbacuje.

Ambasadori Francuske, Nemačke i Velike Britanije u Moskvi posetili su danas rusko Ministarstvo spoljnih poslova radi razgovora sa zamenikom ministra spoljnih poslova Mihailom Galuzinom, javila je ruska državna novinska agencija Tass.