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Džej Klejton nema iskustva u oblasti nacionalne bezbednosti

Džej Klejton nema iskustva u oblasti nacionalne bezbednosti

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Američki predsednik Donald Tramp je u četvrtak saopštio da će nominovati Džeja Klejtona, američkog tužioca za Južni okrug Njujorka, za narednog direktora Nacionalne obaveštajne službe.

"Malo ljudi bilo gde u pravnoj zajednici uživa poštovanje na nivou Džeja", napisao je Tramp u objavi na svojoj platformi Truth Social.

"Pozivam Senat Sjedinjenih Država da potvrdi Džeja što je pre moguće".

Ova odluka dolazi usred žestokih rasprava na Kapitol hilu nakon ranije Trampove odluke da postavi visokog zvaničnika za stanovanje Bila Pulta za vršioca dužnosti direktora Nacionalne obaveštajne službe, posle planiranog odlaska Tulsi Gabard.

Imenovanje Pulta, koji nema iskustvo u oblasti nacionalne bezbednosti, izazvalo je protivljenje i među demokratama i republikancima i dovelo u pitanje obnavljanje ključnih ovlašćenja državnog nadzora, preneo je CNN.

Klejton je ranije služio kao predsednik "U.S. Securities and Exchange Commission" tokom Trampovog prvog mandata.