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Iran je obavestio posrednike da je u razgovorima sa Vašingtonom postignut "načelni sporazum", objavljeno je u četvrtak. Prema izvorima upoznatim sa razgovorima, dve strane su značajno približile svoje stavove, izveštava Aksios.

Izvori kažu da je postignut napredak u ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza, odmrzavanju iranske imovine i uspostavljanju okvira za nuklearne pregovore.

Sve bi se to odvijalo tokom 60-dnevnog primirja, uz posredovanje Katara u pregovorima.

Čeka se odobrenje Teherana.

Katarski i iranski zvaničnici su se navodno do srede složili oko konačnog teksta sporazuma, za koji veruju da je prihvatljiv i za Sjedinjene Države. Prema pisanju Aksiosa, sada se samo čeka odobrenje iranskog vrhovnog vođe Modžtabe Hamneija.

Da se ​​pregovori bliže kraju, potvrdio je i američki predsednik Donald Tramp, koji je u četvrtak otkazao planirane vojne udare na Iran. Proglasio je da je sporazum "skoro u potpunosti zaključen" i najavio da će ceremonija potpisivanja biti objavljena "uskoro".