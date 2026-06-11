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Brojevi "8647", koji se često koriste kao simbol protivljenja američkom predsedniku Donaldu Trampu, osvanuli su u travi na Nacionalnom trgu u Vašingtonu.

Snimci uživo sa veb-kamere postavljene na vrhu Vašingtonskog spomenika pokazuju da su brojevi ispisani na velikoj površini Nacionalnog trga, istočno od Memorijala Drugog svetskog rata.

Nije poznato kada su se brojevi pojavili, a Tajna služba prepustila je komentarisanje slučaja Policiji nacionalnih parkova SAD, navodeći da ona vodi istragu o incidentu.

Portparol američkog Ministarstva unutrašnjih poslova, koje upravlja Nacionalnim trgom, opisao je oznake kao "poremećen čin vandalizma" koji se "neće tolerisati".

"Ministarstvo veoma ozbiljno shvata svaku pretnju predsedniku, a naša Policija nacionalnih parkova istražiće ovaj incident i pozvati odgovorne na odgovornost", najavio je portparol.

Zbog tih brojeva podignuta optužnica protiv bivšeg šefa FBI-ja

U aprilu je američko Ministarstvo pravde podiglo optužnicu protiv bivšeg direktora FBI-ja Džejmsa Komija zbog navodne pretnje predsedniku, nakon što je na Instagramu objavio fotografiju školjki složenih u broj "8647".

Broj "86" se u američkom ugostiteljstvu često koristi kao oznaka za uklanjanje ili izbacivanje narudžbine, proizvoda ili gosta, dok je Tramp 47. predsednik Sjedinjenih Američkih Država.