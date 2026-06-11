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Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp rekao je da je sporazum sa Iranom uglavnom završen i da će biti potpisan u narednih nekoliko dana, "možda u Evropi".

Naveo je da se čeka konačna dokumentacija sporazuma.

"Upravo smo postigli odličan dogovor o ratu sa Iranom i bićemo podložni finalizaciji dokumenata, što bi trebalo da se uradi u narednih nekoliko dana", rekao je Tramp iz Bele kuće, najglašavajući da će strane "verovatno potpisati, možda u Evropi".

Kako prenosi britanski Telegraf, potpisivanje se očekuje već za vikend.

Dodao je da su dokumenti već u "prilično konačnom obliku".

Napadi na Teheran u Iranu Foto: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA, Vahid Salemi/AP

"Najvažnije je da imamo sporazum da Iran nikada neće imati nuklearno oružje, što je i bila svrha svega što smo morali da uradimo da bismo ovo postigli. Uskoro imamo potpisivanje".

Tramp je naveo i da će potpredsednik Džej Di Vens prisustvovati potpisivanju sporazuma između SAD i Irana.

Naglasio je da će Ormuski moreuz biti otvoren čim se potpiše sporazum.

Prethodno je Axios objavio da je Iran obavestio posrednike da je u razgovorima sa Vašingtonom postignut "načelni sporazum". Detaljnije pročitajte u tekstu: SAD i Iran postigli načelni sporazum.

Kurir.rs/Telegraph

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