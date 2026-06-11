Slušaj vest

Iran je pristao na najveći deo nacrta potencijalnog sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama, izjavio je danas portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei i istakao da Iran neće praviti kompromis kad je reč o njihovim "crvenim linijama".

Bagei je naglasio da Iran još nije doneo konačnu odluku o sporazumu, dodajući da je najveći deo teksta kompletiran, iako su SAD "stalno menjale stav".

On je rekao da Katar i Pakistan aktivno učestvuju u posredničkim naporima, ali da su nedavne akcije SAD, odnosno napadi na Iran, uticale na diplomatski proces.

Istakao je da je situacija u vezi sa Ormuskim moreuzom postala sve manje bezbedna zbog američkih akcija.

Ranije danas, američki predsednik Donald Tramp je saopštio da je otkazao je planirane raketne udare i bombardovanje Irana do kojih je trebalo da dođe večeras, nakon što su se, kako je rekao, najviši iranski zvaničnici uključili i odobrili pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Novinarima u Beloj kući rekao je da očekuje da u narednim danima bude potpisan sporazum sa Iranom, istakavši da su "dokumenti blizu konačnih oblika".

Prema njegovim rečima, Ormuski moreuz biće otvoren čim bude potpisan sporazum.

Tramp je naveo da je reč o "memorandumu o razumevanju", opisujući ga kao veoma "snažan" i "detaljan".

Kako je rekao, iranski pregovarači odobrili su nacrt sporazuma, i izrazio nadu da je isto učinio i vrhovni lider ajatolah Modžtaba Hamnei.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlanetaOGLASIO SE TRAMP O DOGOVORU SA IRANOM: "Sporazum uglavnom završen, biće potpisan u narednih nekoliko dana u Evropi"
Donald Tramp Iran rat u Iranu napad na Iran
PlanetaAMERIKA I IRAN POSTIGLI NAČELNI SPORAZUM: Dve strane značajno približile stavove o tri važna pitanja, čeka se odobrenje ajatolaha
Rat iran
PlanetaAMERIKA SE POVLAČI, BLOKADA ORMUZA SE UKIDA? Iran tvrdi da je dobio nacrt istorijskog memoranduma za prekid rata, ali šalje JASAN ULTIMATUM - ništa bez OVOGA
Iran.jpg
PlanetaIRAN PRISTAO DA SE ODREKNE OBOGAĆENOG URANIJUMA? Trampov zvaničnik: "Modžtaba Hamnei odobrio nacrt sporazuma"
Iran OpenAI (2) copy.jpg
PlanetaŠTA BI SVE MOGLO DA SE NAĐE U MIROVNOM SPORAZUMU IRANA I SAD? Evo šta se trenutno zna o ključnim tačkama pregovora
donald trump.jpg
PlanetaTRAMP OTKAZAO PLANIRANE NAPADE NA IRAN: "Razgovori sa iranskim rukovodstvom podignuti na najviši nivo, pomorska blokada ostaje na snazi"!
Donald Tramp.jpg
PlanetaIRAN ODGOVORIO NA TRAMPOVU PRETNJU DA ĆE ZAUZETI OSTRVO HARG: Nepromišljeni avanturizam i bahat pristup SAD
Donadl Tramp Persijski zaliv ostrvo Harg
PlanetaTRAMP ZAPRETIO OSVAJANJEM IRANSKOG OSTRVA, A ONDA ZAPITAO: Da li je Amerika spremna na to?
Donald Tramp.jpg