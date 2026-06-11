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U velikoj Afipskoj rafineriji nafte u Krasnodarskom kraju Rusijeizbio je požar posle noćnog napada ukrajinskih dronova, potvrdio je Generalštab ukrajinske vojske 11. juna.

Rafinerija je jedno od najvećih postrojenja za preradu nafte na jugu Rusije, a proizvodi benzin, dizel gorivo i druge derivate, piše Kijev independent.

„Prema dostupnim informacijama, cilj je uspešno pogođen i u objektu je izbio požar“, saopštio je Generalštab. Stanovnici su ranije na Telegram kanalu Exilenova-Plus prijavili da rafinerija gori, a ruski kanali za praćenje su prethodno zabeležili lansiranje vođenih raketa, što je podstaklo spekulacije da je objekat pogođen raketom.

Snimci eksplozija i protivvazdušne odbrane iznad grada takođe su objavljeni na internetu. Regionalne vlasti, međutim, tvrde da je požar u rafineriji izazvan ostacima presretnutih dronova.

„Ostaci drona pali su u naselju Afipski, izazvavši požar u rafineriji“, saopštio je operativni štab Krasnodarskog kraja. Vlasti su takođe saopštile da su ostaci oštetili pomoćnu zgradu, razbili prozore i prekinuli gasovod u stambenoj zoni. Požar je ugašen oko 7:30 časova po lokalnom vremenu.

Rafinerija kao česta meta

Rafinerija nafte Afipski godišnje prerađuje oko 6,25 miliona tona sirove nafte, što čini oko 2% ruske proizvodnje rafinisanih proizvoda, i već je bila meta ukrajinskih napada.

Generalštab Oružanih snaga Ukrajine je prijavio uspešan napad dronom na isti objekat 14. marta, kada je napad takođe izazvao požar i oštetio delove rafinerije. Objekat je navodno pogođen i u januaru ove godine, kao i u septembru i novembru 2025. godine, a sve to je navodno izazvalo požare na tom mestu.