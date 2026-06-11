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Izraelski premijer Benjamin Netanjahuizrazio je danas, u telefonskom razgovoru sa američkim predsednikom Donaldom Trampom optimističan stav o sporazumu o novom nacrtu sporazuma sa Iranom, saopšteno je iz Netanjahuovog kabineta.

U saopštenju se navodi da je u razgovoru bilo reči o "novom memorandumu o razumevanju sa Iranom u vezi sa stupanjem u pregovore", prenosi Tajms of Izrael.

"Iako Izrael nije strana memoranduma o razumevanju, premijer je izrazio zahvalnost predsedniku Trampu na obećanju da će konačni sporazum postignut na kraju pregovora uključivati uklanjanje obogaćenog uranijuma, demontažu infrastrukture za obogaćivanje, ograničenja proizvodnje raketa i prestanak iranske podrške svojim terorističkim saveznicima u regionu", navodi se u saopštenju.

Foto: Alex Brandon/AP

Ranije danas, Tramp je saopštio da je otkazao je planirane raketne udare i bombardovanje Irana do kojih je trebalo da dođe večeras, nakon što su se, kako je rekao, najviši iranski zvaničnici uključili i odobrili pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Novinarima u Beloj kući rekao je da očekuje da u narednim danima bude potpisan sporazum sa Iranom, istakavši da su "dokumenti blizu konačnih oblika".

Prema njegovim rečima, Ormuski moreuz biće otvoren čim bude potpisan sporazum.

Tramp je naveo da je reč o "memorandumu o razumevanju", opisujući ga kao veoma "snažan" i "detaljan".

Kako je rekao, iranski pregovarači odobrili su nacrt sporazuma, i izrazio nadu da je isto učinio i vrhovni lider ajatolah Modžtaba Hamnei.