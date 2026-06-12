Kim je izjavio da se veze između Severne Koreje i Rusije jačaju u savez zasnovan na sveobuhvatnom sporazumu o strateškom partnerstvu.
Severnokorejski lider jasan
KIM DŽONG UN OBEĆAO PUTINU PUNU PODRŠKU: "Uvek ćemo stajati uz Rusiju"
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Severnokorejski lider Kim Džong Unuputio je čestitku ruskom predsedniku Vladimiru Putinu povodom Dana Rusije, izražavajući punu podršku domaćoj i spoljnoj politici Moskve, objavila je u petak severnokorejska državna novinska agencija KCNA.
Kim je izjavio da se veze između Severne Koreje i Rusije jačaju u savez zasnovan na sveobuhvatnom sporazumu o strateškom partnerstvu.
U poruci je obećao da će Pjongjang „uvek stajati uz“ Rusiju, prenosi agencija.
Kurir.rs/KCNA
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