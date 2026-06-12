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Severnokorejski lider Kim Džong Unuputio je čestitku ruskom predsedniku Vladimiru Putinu povodom Dana Rusije, izražavajući punu podršku domaćoj i spoljnoj politici Moskve, objavila je u petak severnokorejska državna novinska agencija KCNA.

Kim je izjavio da se veze između Severne Koreje i Rusije jačaju u savez zasnovan na sveobuhvatnom sporazumu o strateškom partnerstvu.

U poruci je obećao da će Pjongjang „uvek stajati uz“ Rusiju, prenosi agencija.

Kurir.rs/KCNA

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