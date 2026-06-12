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Nova slovenačka vlada ukinula je danas zabranu ulaska u zemlju izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahuu i dvojici njegovih ministara, Itamaru Ben-Giru i Bezalelu Smotriču, pošto je poništila nekoliko kaznenih mera koje je prethodna vlada uvela zbog akcija Izraela u Pojasu Gaze.

Vlada je poništila status persone non grata koji je prethodno dodeljen Netanjahuu, ministru nacionalne bezbednosti Itamaru Ben-Gviru i ministru finansija Bezalelu Smotriču, prenela je agencija STA.

Istovremeno je ukinuta zabrana uvoza robe iz jevrejskih naselja na okupiranoj Zapadnoj obali i okončan embargo na izvoz i tranzit oružja i vojne opreme u i iz Izraela.

Nova vlada je saopštila da zabrane ulaska i zabrana uvoza “nikada nisu zapravo sprovedene“ i da se ukidaju kako bi se obnovio normalan politički dijalog sa Izraelom.

Slovenačko Ministarstvo odbrane je u međuvremenu preporučilo ukidanje embarga na oružje jer je trgovina oružjem već dovoljno regulisana postojećim nacionalnim zakonima o odbrani i kriterijumima Evropske unije za izvoz oružja, navodi se u saopštenju vladine kancelarije za komunikacije.

Benjamin Netanjahu Foto: Printskrin X

“Kroz politički dijalog i tihu diplomatiju biće moguće ojačati ulogu Republike Slovenije u naporima za postizanje trajnog mira na Bliskom istoku“, navodi se u saopštenju vlade, dodajući da će taj potez stvoriti nove mogućnosti za bilateralnu saradnju.

Prethodna vlada je proglasila Ben-Gvira i Smotriča personama non grata u julu 2025. godine, navodeći kao razlog njihove “genocidne izjave“.

Zatim je u avgustu zabranila uvoz iz jevrejskih naselja, dok je Netanjahuu zabrana ulaska uvedena u septembru nakon što je

Međunarodni krivični sud izdao naloge za njegovo hapšenje zbog navodnih ratnih zločina.

Pod prethodnom vladom, Slovenija se pozicionirala kao jedan od najglasnijih kritičara Izraela unutar EU, postavši prva država članica koja je uvela jednostrani embargo na izvoz oružja Izraelu i formalno priznala palestinsku državu u maju 2024. godine.

Diplomatski pomak pod novom vladom počeo je odmah nakon što je prošle nedelje stupila na dužnost, kada je palestinska zastava, koja je simbolično bila istaknuta na zgradi vlade od priznanja, uklonjena.

Ministar spoljnih poslova Tone Kajzer obavio je telefonski razgovor sa svojim izraelskim kolegom Gideonom Sarom odmah nakon što je imenovan, dok je Izrael najavio da će prvi put otvoriti ambasadu u Ljubljani.

Kurir.rs/STA