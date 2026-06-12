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Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterešizjavio je danas da sve strane moraju da rade na prekidu vatre i diplomatskom rešenju koje u potpunosti poštuje teritorijalni integritet, suverenitet i političku nezavisnost Libana.

Gutereš je u objavi na platformi X naveo da mora da postoji sveobuhvatni prekid vatre u Libanu.

Istakao je da u potpunosti podržava monopol libanske vlade na oružje.

Gutereš je izrazio nadu da će dalji pregovori doprineti trajnom miru i stabilnosti između Libana i Izraela.

Gutereš je podsetio da je Izrael od marta intenzivirao operacije na libanskoj teritoriji, dok je libanska militantna grupa Hezbolah nastavila da napada izraelsku teritoriju.

Kurir.rs/Agencije

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