Gutereš je u objavi na platformi X naveo da mora da postoji sveobuhvatni prekid vatre u Libanu.
Antonio Gutereš upozorio
GENERALNI SEKRETAR UN: Libanu potreban prekid vatre i poštovanje suvereniteta
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Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterešizjavio je danas da sve strane moraju da rade na prekidu vatre i diplomatskom rešenju koje u potpunosti poštuje teritorijalni integritet, suverenitet i političku nezavisnost Libana.
Gutereš je u objavi na platformi X naveo da mora da postoji sveobuhvatni prekid vatre u Libanu.
Istakao je da u potpunosti podržava monopol libanske vlade na oružje.
Gutereš je izrazio nadu da će dalji pregovori doprineti trajnom miru i stabilnosti između Libana i Izraela.
Gutereš je podsetio da je Izrael od marta intenzivirao operacije na libanskoj teritoriji, dok je libanska militantna grupa Hezbolah nastavila da napada izraelsku teritoriju.
Kurir.rs/Agencije
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