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Ukrajinska vojska je tokom noći 12. juna izvela napade dronovima na više ruskih regiona, gađajući nekoliko petrohemijskih postrojenja udaljenih i više od 1.200 kilometara od rusko-ukrajinske granice, preneli su ruski Telegram kanali.

1/5 Vidi galeriju Pogođena petrohemijska kompanija u Rusiji Foto: X printscreen

Prema navodima lokalnog stanovništva, ukrajinski dronovi su u jutarnjim satima 12. juna pogodili petrohemijsku fabriku "Toljati Kaučuk" u Samarskoj oblasti, što je izazvalo požar u postrojenju.

Fotografije i snimci objavljeni na društvenim mrežama navodno prikazuju dronove dugog dometa iznad grada Toljatija neposredno pre napada.

Ubrzo nakon toga, veliki požar primećen je i u fabrici sintetičke gume "Nižnekamskneftehim" (NKNK) u gradu Nižnekamsku. Nakon napada, iznad grada se uzdizao gust crni dim.

NKNK, koji se nalazi u Republici Tatarstan, više od 1.200 kilometara od najbliže tačke ukrajinske granice, jedno je od najvećih petrohemijskih preduzeća u istočnoj Evropi.

Ovo postrojenje je i ranije bilo meta navodnih ukrajinskih napada, uključujući i one iz maja ove godine. "Kijev independent" nije mogao odmah da potvrdi ove navode, dok se ukrajinska vojska još nije oglasila povodom prijavljenih udara.

Za sada nije poznato kolika je šteta pričinjena u napadima.

Ukrajina se sve više oslanja na domaće dronove za izvođenje udara duboko na teritoriji Rusije, posebno na objekte povezane sa preradom nafte, logistikom i vojnom industrijom, koji imaju važnu ulogu u ruskim ratnim naporima.