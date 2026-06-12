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Badžrakitijaba, poznata i kao "Princeza Ba", preminula je juče, u bolnici u Bangkoku, prenosi list "People".

Princeza, koja je po profesiji bila advokat i jedna od najvidljivijih članica kraljevske porodice na svetskoj sceni, hospitalizovana je u decembru 2022. godine nakon što je pala u nesvest dok je dresirala pse.

1/4 Vidi galeriju Umrla tajlandska princeza - Badžrakitijaba Mahidol (47) Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP / Profimedia, Jewel SAMAD / AFP / Profimedia, Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Kraljevska porodica je retko delila novosti o njenom stanju. U avgustu 2025. godine, izvestili su da je njen medicinski tim "otkrio tešku infekciju u krvotoku, što ih je navelo da daju antibiotike i lekove za stimulisanje krvnog pritiska kako bi održali stabilan nivo".

Njeni lekari su rekli da su joj "pluća i bubrezi funkcionisali uz podršku medicinskih uređaja i lekova", navodi se u saopštenju.

U maju, kraljevska porodica je saopštila da Badžrakitijaba ima "nestabilne vitalne znake, nizak krvni pritisak, nepravilan rad srca i abnormalnu koagulaciju krvi".

Princeza je bila ćerka kralja Tajlanda Vadžiralongkorna (73) i njegove tadašnje supruge, princeze Soamsavali (68), rođena je 7. decembra 1978. godine.

Studirala je pravo na Univerzitetu Tammasat, a kasnije je stekla zvanje magistra prava na Univerzitetu Kornel u Itaki, u Njujorku, 2002. godine.

Takođe je stekla doktorat na Univerzitetu Kornel. Badžrakitijaba je potom radila u tajlandskoj misiji pri Ujedinjenim nacijama u Njujorku pre nego što se vratila u svoju zemlju da bi služila kao javni tužilac.

Bila je ambasadorka Tajlanda u Austriji od 2012. do 2014. godine, a 2017. godine postala je ambasadorka dobre volje Kancelarije UN za droge i kriminal. Zalagala se za reformu pravosuđa, fokusirajući se na rehabilitaciju žena u zatvoru.

Badžrakitijaba je odigrala ključnu ulogu u usvajanju "Bangkoških pravila" od strane UN, poznatih i kao Pravila Ujedinjenih nacija za postupanje sa zatvorenicama i mere koje ne uključuju zatvor za žene prestupnice, 2010. godine.

Takođe je bila počasni ambasador dobre volje UN za žene.

- Društvo ne može da raste ako postoji nestabilnost i nepravda - rekla je Badžrakitijaba za AP 2013. godine i dodala:. "Bez vladavine prava, bez dobrog pravosudnog sistema uvek je haos... Mislim da je vladavina prava veoma važan stub razvoja, ekonomskog rasta i naravno ljudskih prava".

Njena smrt ostavlja budućnost tajlandske monarhije neizvesnom, jer kralj nije zvanično imenovao naslednika. Njegov najmlađi sin, 21-godišnji princ Dipangkorn Rasmijati, jeste pretpostavljeni naslednik jer sinovi imaju prednost nad ćerkama.

Međutim, Badžrakitijaba je viđena kao potencijalna naslednica zbog svoje javne službe. Tajland nikada nije imao vladajuću kraljicu, ali je zemlja usvojila amandman 1974. godine kojim se dozvoljava da žena bude na čelu monarhije, navodi BBC.

Tajland je ustavna parlamentarna monarhija u kojoj su državne funkcije podeljene između kralja kao šefa države i premijera, kao šefa vlade.

Kralj nalazi se na tronu od 2016. godine. Iako je moć monarha formalno ograničena ustavom, kraljevska porodica ima ogroman društveni ugled, uticaj i strogu zakonsku zaštitu od bilo kakve javne kritike.

Tajlandski kralj ima ima još četiri sina sa svojom drugom suprugom, ali su se odrekli titula 1996. godine i žive sa majkom u SAD. Njihova sestra, 39-godišnja princeza Sirivanavari Nariratana, vraćena je u Tajland i nosi kraljevsku titulu.