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"Globalni forum na visokom nivou o upravljanju ljudskim pravima 2026." održan je danas u Pekingu. Li Šulej, član Politbiroa Centralnog komiteta KP Kine i načelnik Odeljenja za publicitet, prisustvovao je svečanom otvaranju i održao uvodni govor.

Učesnici skupa smatraju da predsednik Kine Si Đinping pridaje veliki značaj poštovanju i zaštiti ljudskih prava. Si je 2023. godine uputio čestitku Globalnom forumu na visokom nivou o upravljanju ljudskim pravima, u kojoj je izneo predlog o zaštiti ljudskih prava kroz bezbednost, promovisanju ljudskih prava kroz razvoj i unapređenju ljudskih prava kroz saradnju.

Kina se pridržavala puta razvoja ljudskih prava koji je u skladu sa trendovima vremena i odgovara njenim nacionalnim okolnostima, uspešno sprovodeći četiri faze Nacionalnog akcionog plana za ljudska prava, kontinuirano poboljšavajući nivo zaštite ljudskih prava u procesu unapređenja kineske modernizacije i ostvarujući nova istorijska dostignuća u poslovima ljudska prava, ocenili su oni.

Gosti su naveli da je u ovom trenutku međunarodna situacija haotiča i isprepletena promenama, kao i da se ostvarivanje ljudskih prava suočava sa ozbiljnim izazovima.

Zemlje širom sveta treba da rade zajedno na promovisanju razvoja i napretka civilizacije ljudskih prava i zajednički grade zajednicu sa zajedničkom budućnošću čovečanstva.

Neophodno je raditi zajedno na zaštiti svetskog mira i spokojstva na osnovu uzajamnog poštovanja, staviti razvoj na prioritetni mesto, kako bi plodovi razvoja više i bolje koristili ljudima u svim zemljama. Takođe je neophodno da se zajednički insistira na osnovnim normama međunarodnih odnosa i stvori pošteno i razumno međunarodno okruženje za ostvarivanje ljudskih prava, naglasili su prisutni.

Forum, na temu "Ruku pod ruku za razvoj i zajednička ljudska prava: 40 godina od usvajanja Deklaracije o pravima na razvoj i nova globalna vizija upravljanja ljudskim pravima", organizovali su Kancelarija za informisanje pri Državnom savetu i Ministarstvo spoljnih poslova Kine.

Događaju je prisustvovalo više od 400 domaćih i stranih gostiju iz preko 100 zemalja i međunarodnih organizacija.