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- Kina se kontinuirano otvara prema svetu i nastaviće da sa drugim zemljama deli mogućnosti za razvoj i da na taj način pruža više izvesnosti i stabilnosti svetskoj ekonomiji - izjavio je u četvrtak potpredsednik Vlade Kine, Džang Guoćing.

Džang, koji je i član Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Kine, to je rekao na Svetskom samitu za usklađivanje razvoja, na kom je učestvovao onlajn na poziv francuske vlade.

Istakao je da četiri globalne inicijative koje je predložio predsednik Kine pružaju smernice i podsticaj za unapređenje svetskog mira i razvoja.

Džang je pozvao da se razvoj stavi u centar pažnje, unapredi globalno upravljanje i podstakne inkluzivan rast svetske ekonomije.

Naglasio je da sve zemlje treba da se zalažu za otvorenost i saradnju, objektivno sagledavaju komparativne prednosti različitih država, stvaraju slobodno i podsticajno trgovinsko okruženje i dosledno primenjuju istinski multilateralizam.

Svetski samit za usklađivanje razvoja organizovala je Francuska, a njime je predsedavao predsednik te zemlje, Emanuel Makron.

Skupu su prisustvovali i nemački kancelar, Fridrih Merc, premijer Kanade, Mark Karni, kao i visoki predstavnici Sjedinjenih Američkih Država, Brazila, Indije, Italije, Japana, Republike Koreje i Ujedinjenog Kraljevstva, te predstavnici institucija Evropske unije i Međunarodnog monetarnog fonda.