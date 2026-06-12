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U ruskim napadima dronovima tokom noći poginula je jedna žena u severoistočnoj ukrajinskoj Sumskoj oblasti, druga je teško ranjena, dok su tri osobe ranjene u južnom gradu Mikolajevu(rus: Nikolajev).

Prema rečima Oleha Hrihorova, načelnika Sumske regionalne vojne administracije, ruske snage izvele su masovni noćni napad dronovima na objekat civilne infrastrukture u zajednici Šostka.

- Kao rezultat napada, poginula je 44-godišnja žena - napisao je Hrihorov na Telegramu.

Još jedna žena, stara 33 godine, zadobila je teške povrede. U napadu je pričinjena velika šteta na trospratnoj nestambenoj zgradi. Zvaničnici navode da se okolnosti i pune posledice napada još utvrđuju.

U Mikolajevu (Nikolajevu) su tri osobe ranjene u napadu dronovima tipa "šahed", saopštio je Vitalij Kim, načelnik Mikolajevske regionalne vojne administracije.

- Kao rezultat napada dronovima "šahed" na grad, tri osobe su ranjene i sve su hospitalizovane - napisao je Kim na Telegramu.

Oštećene su i privatne kuće, kao i više vozila. Ranije je u zajednici Znob-Novhorodske u Sumskoj oblasti poginula 67-godišnja žena nakon što je ruski dron pogodio stambenu zgradu.