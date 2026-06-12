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Najmanje osam ljudi poginulo je u dve saobraćajne nesreće koje su se dogodile na auto-putu M1 u Mađarskoj, kod Đera.

Jutros oko 4.30 časova, kamion se sudario sa građevinskom mašinom na 114. kilometru auto-puta M1, prenosi Mađar nemzet.

Vozilo se nakon sudara zapalilo, a vozač kamiona je preminuo na licu mesta.

Ubrzo nakon toga, oko 5.15 časova, minibus se sudario sa kamionom koji je bio zaustavljen zbog prethodne nesreće na 113. kilometru.

U minibusu je bilo devet osoba, od kojih je sedam poginulo na licu mesta, a dve su povređene.

Na 115. kilometru kamion se zakucao u nekoliko nepokretnih mašina.

Vozilo je gurnulo mašine jednu uz drugu, zatim mu se kabina zapalila, a vatra potom proširila na teret.

Đerski vatrogasci koji su stigli na lice mesta počeli su da gase plamen sa dva vodena mlaza, što je već sprečilo dalje širenje plamena.

U ime vlade, mađarski premijer Peter Mađar izrazio je saučešće porodicama stradalih.

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