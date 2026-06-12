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Dvogodišnja devojčica iz okruga Timiš u Rumuniji hospitalizovana je nakon što je upala u kazanu kojem je porodica u dvorištu kuće u mestu Petroasa Mare pripremala džem, prenose rumunski mediji.

Prema pisanju portala Observator News, incident se dogodio 10. juna 2026. godine oko 14.55 časova, kada je Policijska stanica Lugoj (IPJ Timiș) primila poziv da je dete palo u posudu sa vrelim sadržajem u dvorištu jednog objekta.

Kako je saopštio IPJ Timiș, policija je odmah izašla na teren i nakon izvršenog uviđaja potvrđeno je da se incident dogodio onako kako je prijavljeno, dok je pokrenut i krivični postupak zbog sumnje na nanošenje telesnih povreda iz nehata.

Prema navodima rumunskih medija, devojčica je nakon nesreće hitno prevezena u bolnicu u Lugoju, gde joj je ukazana medicinska pomoć, a zatim je zadržana na daljem lečenju.

— Policijski službenici su obavešteni da je dvogodišnja devojčica navodno upala u posudu koja se koristi za pripremu hrane, u kojoj se nalazila vrela tečnost, u dvorištu jednog objekta u Petroasa Mare — navedeno je u saopštenju IPJ Timiș.

Portal Radio România navodi da je dete zadobilo opekotine nakon pada u kazan u kojem se kuvala slatka masa, te da je slučaj okvalifikovan kao vaspitno i krivično relevantan incident koji je izazvao hitnu reakciju službi.

Prema pisanju više rumunskih medija, istraga je u toku, a policija pokušava da utvrdi sve okolnosti koje su dovele do nesreće, uključujući i eventualne propuste u nadzoru nad detetom.