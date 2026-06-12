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Za novog ministra odbrane Velike Britanije imenovan je član britanskog parlamenta i dosadašnji zamenik ministra unutrašnjih poslova Den Džarvis (53), saopštio je premijer Kir Starmeru objavi na društvenoj mreži Iks.

Služio na Kosovu, u Avganistanu, Iraku i Severnoj Irskoj

Džarvis je 1997. do 2011. godine služio kao oficir u padobranskom desantnom puku, a tokom tog perioda učestvovao je u vojnim operacijama na Kosovu i Metohiji, u Iraku i Avganistanu i Severnoj Irskoj.

Za svoje vojne zasluge odlikovan je ordenom Britanske imperije (MBE), čime je postao prvi aktuelni poslanik u britanskom parlamentu koji je dobio odlikovanje za vojnu službu u poslednjih nekoliko decenija.

Džon Hili podneo ostavku

Njegovo imenovanje usledilo je nakon što je dosadašnji šef resora odbrane Džon Hili podneo ostavku zbog neslaganja oko vojnog budžeta.

U pismu premijeru Starmeru, Hili je naveo da Ministarstvo finansija nije obezbedilo dovoljno sredstava za jačanje odbrambenih kapaciteta zemlje. On je istakao da nije mogao da prihvati plan koji oružanim snagama uskraćuje potrebne resurse.

Imenovanje Dana Džarvisa u kabinet nije iznenadilo mnoge njegove kolege iz Laburističke partije, koje su ga za tu funkciju predlagale već nekoliko minuta nakon ostavke Džona Hilija u četvrtak.

Prve naznake da će biti unapređen pojavile su se juče nešto posle 13 časova, kada su izvori iz Laburističke partije naveli da se njegovo ime "uvek češće pominje" u krugovima vlasti u Vajtholu.

To nije bilo iznenađenje. Džarvis (53), dosadašnji ministar za bezbednost, od poslednjih parlamentarnih izbora izgradio je reputaciju pouzdanog saradnika premijera Kira Starmera.

- Veoma je razuman, ali i promišljen - rekao je jedan njegov kolega.

- Voli da bude siguran da je sve urađeno kako treba. On je čovek koji veruje u procedure.

Sin dvoje članova Laburističke partije, Džarvis je još tokom studija pokazivao interesovanje za "levu politiku" kao član univerzitetskog laburističkog društva.

Međutim, nakon master studija iz međunarodnih odnosa, političke ambicije privremeno je stavio po strani i opredelio se za vojnu karijeru.

Godine 1997, samo tri meseca nakon ubedljive izborne pobede premijera Tonija Blera, završio je vojnu akademiju Sandhurst i pridružio se Padobranskom puku britanske vojske.

"Nadrealno" iskustvo na Kosovu

U puku je proveo 14 godina, napredujući do čina majora, a služio je i uz generala Majka Džeksona, kasnijeg komandanta britanske vojske.

Njih dvojica bili su raspoređeni na Kosovu kada je general Majk Džekson 1999. godine odbio naređenje svog američkog nadređenog, generala Veslija Klarka, da se sukobi sa ruskim snagama na aerodromu u Prištini.

Džarvis je kasnije taj događaj opisao kao "nadrealno" iskustvo i trenutak kada je njegov komandant Amerikancu rekao: "Neću zbog vas započeti Treći svetski rat."

Posle službe u Avganistanu i Iraku, napustio je vojsku 2011. godine kada je izabran za kandidata Laburističke partije na dopunskim izborima u Barnsli Centralu.

Kao i u vojsci, brzo je napredovao i u politici. U timu Eda Milibanda bio je ministar kulture u senci, da bi se kasnije, tokom mandata Džeremija Korbina, povukao u Jorkšir i obavljao funkciju gradonačelnika Južnog Jorkšira.

Godine 2023, nakon četiri godine na toj funkciji, vratio se u vrh Laburističke partije kao Starmerov ministar za bezbednost u senci, a nakon dolaska laburista na vlast zadržao je isti resor u vladi.

Njegov posao - da predstavlja Ministarstvo unutrašnjih poslova kao mlađi ministar, sarađuje sa Ministarstvom spoljnih poslova i koordinira rad sa obaveštajnim službama - smatra se jednom od najzahtevnijih funkcija van kabineta u britanskoj administraciji.

Istovremeno je zadržao vojničku disciplinu. Prema rečima prijatelja, ostao je "u vrhunskoj formi" zahvaljujući maratonskom trčanju, a obaveze je izvršavao sa gotovo vojnom preciznošću.

Za jutarnja televizijska gostovanja koja počinju u 7 časova znao je da ustane već u 4 ujutru i bude u kancelariji do 5 kako bi se pripremio.

1/7 Vidi galeriju Džon Hili, bivši britanski ministar odbrane Foto: Thomas Krych/AP, Stefan Rousseau/Pool PA

Čovek za krizne situacije

Jedan izvor iz Laburističke partije koji je blisko sarađivao sa njim rekao je za britanski "Telegraf" da Džarvis ostaje smiren i pod najvećim pritiskom, te da nikada nije delovao uznemireno uprkos izuzetno zahtevnom ministarskom poslu.

Možda je pokazatelj toga i činjenica da mu je prošle godine povereno vođenje parlamentarne komunikacije u vezi sa skandalom oko navodnih kineskih špijuna.

Poslanicima je saopštavao osetljive informacije o neuspelom sudskom procesu protiv navodnih infiltratora, Kristofera Keša i Kristofera Berija.

Obojica su negirala bilo kakvu krivicu, a postupak je propao kada je ključni svedok vlade odbio da pred sudom izjavi da je Kina "neprijateljska država".

Džarvis je dobio pohvale zbog načina na koji je upravljao složenom kombinacijom politike i obaveštajnih pitanja koja je nedeljama punila naslovne strane medija.

1/4 Vidi galeriju Kir Starmer Foto: Stefan Rousseau/PA Pool Photo

"Posao iz snova"

Sada preuzima rukovođenje britanskim Ministarstvom odbrane, što je jedan izvor iz Laburističke partije opisao kao njegov "posao iz snova". Međutim, to se događa u jednom od najtežih perioda za taj resor u poslednjih nekoliko decenija.

Njegov prethodnik podneo je ostavku uz oštre kritike na račun Starmera, optužujući ga da ne čini dovoljno za zaštitu zemlje i oružanih snaga kroz veća izdvajanja za odbranu. Ubrzo nakon njega otišao je i mlađi ministar odbrane Al Karns.

Sada su sve oči britanske političke scene uprte u dugo odlaganu odluku o budžetu za odbranu, koja bi mogla da bude objavljena već naredne sedmice.

Za sada nije poznato da li je Džarvis uspeo da izdejstvuje više novca od ponude od 13,5 milijardi funti koja je dovela do Hilijevog odlaska, niti da li će to pokušati.

- Ne znam da li će se odlučno suprotstaviti - rekao je jedan izvor iz Vajthola koji je radio sa njim.

- Veoma ga zanimaju detalji, pa se pitam da li će radije pokušati da pronađe dodatna sredstva kroz reviziju postojećih ugovora i njihovo efikasnije sprovođenje.

Dauning strit se svakako nada upravo takvom pristupu. Kao novi prvi čovek Ministarstva odbrane, Džarvis bi mogao da bude rešenje za trenutnu političku krizu ili početak njenog novog poglavlja.