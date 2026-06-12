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"NISU NAM BILI POTREBNI, POMOĆ EVROPE JE NEBITNA" Tramp ponovo šokira izjavama, evo šta kaže o dogovoru sa Iranom
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Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da su Sjedinjene Američke Države dobile rat u Iranu i da im za to nije bila potrebna pomoć Evrope.
On je to rekao za italijanski La7 Omnibus, na pitanje šta bi poručio liderima grupe G7, uključujući Italiju i Francusku, a u vezi sa izostankom podrške u vezi upravljanja krize sa Teheranom.
- Pobedili smo u ratu u Iranu, nije nam bila potrebna pomoć Evrope. Njihova pomoć je bila nebitna - rekao je Tramp.
Tramp je u četvrtak rekao da očekuje da u narednim danima bude potpisan sporazum sa Iranom, da su "dokumenti blizu konačnih oblika", kao i da ta ceremonija može da se održi "negde u Evropi" i da će joj prisustvovati potpredsednik SAD Džej Di Vens.
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