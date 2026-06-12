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Ukrajinaje potvrdila napad u kojem je uništeno 50 vojnih vozila na mostu kod Armjanska, koji povezuje Krim pod ruskom kontrolom sa kopnenim delom Ukrajine, saopštio je 11. juna Prvi samostalni jurišni puk "Da Vinči".

Prema navodima jedinice, most je posle udara potpuno onesposobljen za upotrebu, pa dodatni napadi nisu potrebni.

- Važna logistička ruta neprijatelja potpuno je paralizovana - saopštio je puk. Kako se navodi, pogođena vojna vozila prevozila su municiju i gorivo namenjene ruskim snagama u blizini grada Hulajpolje u Zaporoškoj oblasti.

Tokom noći lokalne vlasti i kanali za praćenje vojnih dešavanja izvestili su da je Ukrajina gađala više vojnih ciljeva na Krimu pod ruskom kontrolom, dok su širom poluostrva zabeležene brojne eksplozije.

Prema ranijim navodima Vladimira Salda, lidera administracije koju je Rusija postavila u okupiranom delu Hersonske oblasti, pogođeni su mostovi u blizini naselja Preobraženka i Mirne, drumski most na pravcu Perekop-Armjansk, kao i most kod sela Stavki.

Napadi na mostove na Krimu deo su sve intenzivnije ukrajinske kampanje usmerene na ometanje ruske logistike, koja se koristi za transport goriva, naoružanja i drugih zaliha ruskim snagama na okupiranim teritorijama.

Kijev nastoji da izoluje Krim od Rusije prekidanjem ključnih vojnih linija snabdevanja prema poluostrvu, izjavio je komandant ukrajinskih Snaga bespilotnih sistema Robert Brovdi, poznat pod nadimkom "Mađar", u intervjuu objavljenom 11. juna.

- Izolovaćemo Krim u bliskoj budućnosti - rekao je Brovdi iz komandnog mesta u blizini linije fronta.