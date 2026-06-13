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Rat između Ukrajine i Rusije besni već više od četiri godine, a u poslednje vreme, Kijev je uspeo da sukob pomeri sve dublje i dublje na rusku teritoriju.

Nove tehnologije, poput dronova sa veštačkom inteligencijom, bile su posebno korisne u tom pogledu.

Kako je vojni stručnjak i oficir austrijske vojske pukovnik Markus Rajsner rekao za Frankfurter Rundšau, ova situacija bi mogla dovesti do ponovne eskalacije od strane Vladimira Putina, a pomenuo je i nuklearnu pretnju.

Markus Rajzner Foto: Youtube/ Österreichs Bundesheer

Upotreba nuklearnog oružja

Rajzner tvrdi da bi, ako bude sateran u ćošak, Putin mogao da posegne za drastičnim scenariom.

- Na primer, Vladimir Putin bi mogao da detonira taktičko nuklearno oružje iznad Crnog mora kako bi signalizirao da Rusija poseduje tu sposobnost. Ove nuklearne pretnje nisu ništa novo - rekao je austrijski oficir.

On kaže da je Putin više puta pretio nuklearnim oružjem. Kako kaže, prvi put je to bilo 2022. godine, i Amerikanci su tada pretnju shvatili veoma ozbiljno.

- SAD su tada procenile verovatnoću upotrebe nuklearnog oružja na preko 50 procenata. Usledili su užurbani pregovori, i situacija je smirena, takođe uz pomoć Kineza i Indijaca - tvrdi austrijski oficir.

Vladimir Putin Foto: Maksim Bogodvid/Brics-Russia2024 / Shutterstock Editorial / Profimedia

Drugi put je to urađeno prilikom napada na Kursk, kada su Ukrajinci američkim oružjem gađali teritoriju Rusije.

- To je bio okidač za Rusiju da prvi put ispalila svoju raketu srednjeg dometa "Orešnik" sposobnu da nosi nuklearno oružje na Ukrajinu. Nakon toga nije bilo daljih napada američkim oružjem u Kursku - rekao je on.

Iscrpljenost i napad na NATO

Rajzner dodaje i da Rusija i Ukrajina jasno pokazuju znake iscrpljenosti.

- Putin i Zelenski su nedavno više puta isticali da bi rat mogao da se približi kraju ove godine, ili bar da će biti postignut prekid vatre - ako ne i mirovni pregovori - kazao je on.

O mogućnosti da Putin naredi napad na NATO pakt, austrijski oficir je rekao da ne očekuje to.