AKO TO URADE PUTINU, DETONIRAĆE NUKLEARKU... I TO BAŠ NA OVOM MESTU: Pukovnik Rajzner otkrio jeziv scenario! Već je to uradio, Amerikanci su bili u PANICI
Rat između Ukrajine i Rusije besni već više od četiri godine, a u poslednje vreme, Kijev je uspeo da sukob pomeri sve dublje i dublje na rusku teritoriju.
Nove tehnologije, poput dronova sa veštačkom inteligencijom, bile su posebno korisne u tom pogledu.
Kako je vojni stručnjak i oficir austrijske vojske pukovnik Markus Rajsner rekao za Frankfurter Rundšau, ova situacija bi mogla dovesti do ponovne eskalacije od strane Vladimira Putina, a pomenuo je i nuklearnu pretnju.
Upotreba nuklearnog oružja
Rajzner tvrdi da bi, ako bude sateran u ćošak, Putin mogao da posegne za drastičnim scenariom.
- Na primer, Vladimir Putin bi mogao da detonira taktičko nuklearno oružje iznad Crnog mora kako bi signalizirao da Rusija poseduje tu sposobnost. Ove nuklearne pretnje nisu ništa novo - rekao je austrijski oficir.
On kaže da je Putin više puta pretio nuklearnim oružjem. Kako kaže, prvi put je to bilo 2022. godine, i Amerikanci su tada pretnju shvatili veoma ozbiljno.
- SAD su tada procenile verovatnoću upotrebe nuklearnog oružja na preko 50 procenata. Usledili su užurbani pregovori, i situacija je smirena, takođe uz pomoć Kineza i Indijaca - tvrdi austrijski oficir.
Drugi put je to urađeno prilikom napada na Kursk, kada su Ukrajinci američkim oružjem gađali teritoriju Rusije.
- To je bio okidač za Rusiju da prvi put ispalila svoju raketu srednjeg dometa "Orešnik" sposobnu da nosi nuklearno oružje na Ukrajinu. Nakon toga nije bilo daljih napada američkim oružjem u Kursku - rekao je on.
Iscrpljenost i napad na NATO
Rajzner dodaje i da Rusija i Ukrajina jasno pokazuju znake iscrpljenosti.
- Putin i Zelenski su nedavno više puta isticali da bi rat mogao da se približi kraju ove godine, ili bar da će biti postignut prekid vatre - ako ne i mirovni pregovori - kazao je on.
O mogućnosti da Putin naredi napad na NATO pakt, austrijski oficir je rekao da ne očekuje to.
- To bi dovelo do ogromne eskalacije. Po mom mišljenju, Rusija više voli da se oslanja na metode hibridnog ratovanja. A ono što očekujem, kao što sam već pomenuo, jeste da će Putin, ako se oseća priteranim u ćošak i egzistencijalno ugroženim, odigrati rusku nuklearnu kartu - rekao je on.