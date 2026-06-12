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Južnokorejski sud osudio je u petak bivšeg predsednikaJun Suk Jeola na 30 godina zatvora zbog optužbi povezanih sa naređivanjem upada vojnih dronova u Severnu Koreju, kako bi se stvorio izgovor za neuspelo proglašenje vanrednog stanja u decembru 2024. godine.

Centralni okružni sud u Seulu proglasio je Juna krivim za pomaganje neprijatelju i zloupotrebu ovlašćenja, navodeći da je od samog početka učestvovao u zaveri oko upada dronova iznad Pjongjanga u oktobru 2024, prema saopštenju suda.

1/8 Vidi galeriju Južnokorejski predsednik Jun Suk Jeol privremeno pušten na slobodu Foto: AP, EPA/YONHAP, AP/Ahn Youngjoon, EPA/Yonhap Pool, AP/Ahn Youngjoon, EPA/YONHAP

Presuda se nadovezuje na niz sudskih odluka protiv svrgnutog konzervativnog lidera, nekadašnjeg glavnog tužioca Južne Koreje, čija je odluka o uvođenju vanrednog stanja gurnula četvrtu najveću azijsku ekonomiju u najdublji politički haos u decenijama.

Jun je negirao bilo kakve nepravilnosti u vezi sa upadom dronova. Njegovi advokati su tvrdili da nije ni naredio niti naknadno odobrio operaciju, za koju su naveli da nije bila povezana sa vanrednim stanjem, već da je predstavljala odgovor na višemesečno slanje severnokorejskih balona napunjenih smećem preko granice.

1/7 Vidi galeriju Prvi neuspešni pokušaj hapšenja južnokorejskog predsednika Jun Suk Jeola Foto: AP, Yonhap News / Newscom / Profimedia, Jung Yeon-je / AFP / Profimedia, Philip FONG / AFP / Profimedia, Yao Qilin / Xinhua News / Profimedia, Jung Yeon-je / AFP / Profimedia, Yonhap News / Newscom / Profimedia

Tužilaštvo je u aprilu tražilo kaznu od 30 godina zatvora za Juna. U februaru je južnokorejski sud osudio Juna na doživotni zatvor nakon što ga je proglasio krivim za vođenje pobune u vezi sa pokušajem proglašenja vanrednog stanja.

Smešten je u pritvor prošle godine nakon što je Ustavni sud potvrdio njegov opoziv, što je dovelo do prevremenih izbora na kojim je pobedio liberalni predsednikLi Džae Mjung.

1/5 Vidi galeriju Hapšenje južnokorejskog predsednika Jun Suk Jeola Foto: EPA Jeon Heonkyun, ap lee jinman, AP Ahn Youngjoon