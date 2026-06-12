Slušaj vest

Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država odbio je zahtev Alabameda se osuđenik Džefri Li pogubi azotnim gasom, nakon što su dva niža suda prethodno blokirala primenu te metode.

Sudovi su zaključili da pogubljenje azotom verovatno krši ustavnu zabranu okrutnog i neuobičajenog kažnjavanja, prenosi BBC.

Kratka i nepotpisana odluka Vrhovnog suda nije sadržala obrazloženje, ali su sudije Klerens Tomas, Semjuel Alito i Neil Gorsuč izrazili neslaganje, navodeći da bi odobrili zahtev države.

Državni tužilac Alabame nazvao je obustavljanje pogubljenja "pravosudnim neuspehom" za državu i porodice žrtava.

Zabrana pogubljenja azotom

Alabama je jedna od retkih saveznih država koja koristi gušenje azotom, a od uvođenja metode u januaru 2024. na taj način je pogubila sedam osoba. Metoda, pri kojoj se osuđenik prisiljava da udiše čisti azot kroz gas masku dok se ne uguši, ove nedelje je trajno zabranjena odlukom saveznog sudije, nakon suđenja održanog u aprilu na kojem su svedočili stručnjaci i svedoci.

Niži sud je, preinačivši raniju odluku žalbenog suda, utvrdio da osuđenici pogubljeni ovom relativno novom metodom smrtne kazne verovatno doživljavaju "intenzivan osećaj gušenja i s njim povezanu emocionalnu patnju, anksioznost, fiziološki stres i telesnu nelagodnost" pre smrti, prenosi američki partner BBC-ja, CBS News.

Slučaj Džefrija Lija

Alabama je u četvrtak podnela hitan zahtev Vrhovnom sudu, samo nekoliko sati pre nego što je 49-godišnji Li trebalo da bude pogubljen u 18 časova po lokalnom vremenu.

On je osuđen za ubistvo dvoje ljudi tokom pljačke zalagaonice 1998. godine i više od dve decenije čeka izvršenje smrtne kazne.

Porota je u njegovom slučaju preporučila doživotni zatvor, ali je sudija poništio tu odluku i izrekao smrtnu kaznu. Taj postupak, poznat kao sudsko preinačenje, u međuvremenu je ukinut. Država i dalje može tražiti njegovo pogubljenje drugim metodama.

Državni tužilac Alabame Stiv Maršal saopštio je da je obustavljanje pogubljenja nepravedno prema porodicama žrtava, koje su bile "spremne da prisustvuju konačnom činu pravde".