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SAD planiraju da značajno smanje broj svojih aviona i brodova na raspolaganju NATO u Evropi, piše Njujork tajms pozivajući se na dva neimenovana visoka evropska zvaničnika.

To bi vojnom savezu ograničilo sposobnost da izvrši napade dugog dometa i vrši nadzor.

SAD su odluku saveznicima saopštile početkom juna u pisanom dokumentu, u čije je delove Njujork tajms imao uvid.

Planirano je da SAD broj svojih lovaca F-16 i F-15E smanje sa 150 na 100 i broj pomorskih izviđačkih aviona sa 26 na 15.

Svih osam aviona-tankera za dopunu gorivom biće povučeno iz Evrope, kao i podmornica za lansiranje projektila i nosač aviona sa pratećim avionima i nekoliko ratnih brodova.

1/12 Vidi galeriju Američka vojska Foto: ALLISON DINNER/EPA, LUIS TORRES/EFE, Michael Gonzalez/EPA

Biće povučena i jedna od dve grupe bombardera.

Pentagon je odbio da komentariše konkretne brojeve u dokumentu i pozvao se na saopštenje svoje Evropske komande prošle nedelje, u kojem je uopšteno naveo da namerava da smanji prisustvo američkih snaga u Evropi.

1/4 Vidi galeriju Američka vojska u Litvaniji Foto: EPA MARTIN DIVISEK

Vojska SAD još nije objavila vremenski okvir za povlačenje, ali američki zvaničnici su ranije nagovestili da će ono stupiti na snagu veoma brzo, mnogo ranije nego što su evropske zemlje očekivale.

1/6 Vidi galeriju Američki general Aleksus Grinkevič, vrhovni komandant NATO za Evropu Foto: OLIVIER HOSLET/EPA

Naglo smanjenje broja američkih snaga u Evropi uticalo bi na sposobnost NATO da prati kretanje ruskih podmornica ili lansira rakete dugog dometa Tomahavk duboko u rusku teritoriju, navodi Njujork tajms.