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Avion tipa "boing" 777-3Q8 kompanije Turkish Airlines udario je u metalnu konstrukciju na aerodromu u Antaliji, nakon čega su se spustile maske za kiseonik, a pregrade za ručni prtljag iznad sedišta su se otvorile. Jedna osoba je povređena u sudaru.

1/7 Vidi galeriju Putnički avion udario u radar na aerodromu u Antaliji Foto: Printscreen

Šokantni snimci prikazuju potpuno oštećeno krilo aviona nakon zastrašujućeg udara u petak. Na snimcima se vidi i velika crveno-bela antenska konstrukcija koja se nakon udara srušila na pistu. Zbog incidenta je hitno evakuisano svih 267 putnika iz aviona.

- Posle sletanja nešto se odlomilo sa aviona - izjavila je jedna putnica koja je snimila stanje u avionu nakon udara.

- Žena je histerična. Čak je i oplata aviona bila pocepana, pregazili smo tu metalnu stvar - dodala je opisujući reakciju druge putnice.

Ostali putnici opisali su zvuk sudara kao "zastrašujući". Na lice mesta upućeni su hitna pomoć i vatrogasci kako bi pomogli putnicima koji su napuštali avion preko pokretnih stepenica.

Prema prvim informacijama, veruje se da je krilo aviona zakačilo veliku metalnu antenu, koja je potom pala na trup "boinga". Kompanija Turkish Airlines pokrenula je tehničku istragu o okolnostima incidenta.