OLUJA ODNELA ZAMAK NA NADUVAVANJE, POGINULA DEVOJČICA: Mala Ava (3) se igrala sa decom, vetar ih podigao 12 METARA U VAZDUH! Otac se oglasio najtužnijim rečima
Trogodišnja devojčica Ava Čampini poginula je u Montrealu u Kanadi, nakon što je jak vetar podigao dvorac na naduvavanje u vazduh.
Desetoro dece je povređeno, neka teško, u tragediji u parku Uelet.
"Letela je najmanje 12 metara"
Po prvi put, očevici i otac preminule devojčice javno su progovorili o tragediji koja se dogodila pre dve nedelje.
Roditelji, Luka i Arijel Čampini, prisustvovali su crkvenom festivalu sa svojom ćerkom i bebom Milanom kada je počela oluja.
- Stajali smo u redu za bojenje lica. Počela je kiša, a onda je dunuo vetar. Prvo su stolice i stolovi počeli da lete, a ljudi su legli na zemlju tražeći sklonište, držeći ruke iznad glave - prisetio se jedan od posetilaca.
- Odjednom sam video ogromnu kocku kako leti kroz vazduh, visoko otprilike kao krov kuće, najmanje dvanaest metara.
Bio je to šareni dvorac na naduvavanje pun dece.
Oluja udarila brzinom od 80 km/h
Prema rečima nadležnih, oluja je prešla preko mesta gde se održavao festival brzinom od približno 80 km/h, otkidajući sve što nije bilo čvrsto pričvršćeno za zemlju.
Ava je bila teško povređena, ali je ubrzo nakon toga preminula u bolnici.
- Čekamo da se vrati - rekao je njen otac, Luka, odmahujući glavom.
Avini organi će biti iskorišćeni za spasavanje života druge dece, objavila je porodica. U parku je sada napravljen spomenik: ogromna gomila cveća, plišanih životinja i balona obeležava mesto gde je tragično nastradala devojčica.
(Kurir.rs/Bild)