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Među povređenima je i šestogodišnji dečak, koji je zajedno sa još jednom osobom prevezen u bolnicu nakon nesreće na putu prema letovalištu Plaja Blanka.

Fotografije sa mesta nesreće prikazuju potpuno smrskan automobil i teško oštećen autobus kompanije TUI, kojem je prednji deo uništen, a vetrobransko staklo razbijeno.

Dvoje odraslih koji su putovali automobilom zajedno sa detetom proglašeni su mrtvima na licu mesta. Povređeni su i šestogodišnje dete, kao i 36-godišnji putnik iz autobusa.

Lokalna policija, pripadnici Civilne garde, hitna pomoć i vatrogasci stigli su na mesto nesreće nakon dojave koja je primljena oko 19:45 časova u četvrtak.

Nesreća se dogodila u blizini benzinske pumpe Repsol na putu LZ-2, koji povezuje Arekife, glavni grad ostrva, sa južnom obalom. Veruje se da se u autobusu, pored vozača, nalazilo osam putnika.

Za sada nije poznato kuda je autobus vozio u trenutku nesreće, niti da li su putnici bili turisti ili stanovnici Lanzarotea. Policijska istraga o uzroku sudara je u toku.

U aprilu je jedan britanski penzioner poginuo u teškoj autobuskoj nesreći na ostrvu La Gomera, takođe u Kanarskom arhipelagu. Tom prilikom hospitalizovano je još 27 putnika, uključujući i suprugu poginulog muškarca.

Autobus kojim su putovali sleteo je 10. aprila sa puta u krivini i survao se oko 30 metara niz klanac. Britanski državljani koji su bili u autobusu, među kojima je bilo i troje maloletnika, završavali su odmor i spremali se za povratak u Veliku Britaniju.

Preživeli su opisali trenutak kada je autobus izgubio kontrolu kao "traumatičan i zastrašujući", a jedan od njih rekao je da je "pravo čudo" što su ostali živi.

- Mislili smo da ćemo svi poginuti.

Jedan britanski bračni par, koji je boravio u hotelu Bancal Hotel & Spa, izjavio je da je nesreća izgledala kao "scena iz horor filma". Ispričali su da je "vreme usporilo" kada je autobus sleteo sa puta i da su se "prevrnuli dva puta".

To je bila druga smrtonosna nesreća na istom putu GM-2, koji povezuje San Sebastian de La Gomera sa ostatkom planinskog ostrva, za manje od godinu dana.