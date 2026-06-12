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Ukrajinske vazduhoplovne snage upozorile su na veliku verovatnoću da će Rusijau naredna 24 časa lansirati balističku raketu sa poligona Kapustin Jar. Sa te lokacije je i ranije lansirana raketa Orešnik.

- Postoji velika verovatnoća da će neprijatelj u naredna 24 časa upotrebiti balističku raketu srednjeg dometa lansiranu sa poligona Kapustin Jar - saopštile su Vazduhoplovne snage Ukrajine.

Sinoć je širom Ukrajine proglašena vazdušna opasnost zbog pretnje od napada balističkim raketama. Ukrajinski kanali za praćenje vojnih aktivnosti izvestili su o mogućoj pretnji koja uključuje balističku raketu srednjeg dometa.

U noći između 23. i 24. maja Rusija je izvela veliki kombinovani napad na Ukrajinu, pri čemu je, prema izveštaju ukrajinskih Vazduhoplovnih snaga, upotrebila 90 raketa i 600 dronova različitih tipova, uključujući i raketu Orešnik.

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je pre desetak dana da je Orešnik upotrebljen protiv Ukrajine kako bi se pratilo ponašanje rakete nakon lansiranja.

Prema njegovim rečima, cilj je bio prikupljanje podataka koji će pomoći u donošenju budućih odluka o njenom punom uvođenju u operativnu upotrebu.

Oreshnik (rus. Орешник, u prevodu "lešnik") je ruska eksperimentalna balistička raketa srednjeg dometa, koja prema podacima Pentagona i nezavisnih vojnih analitičara ima procenjeni maksimalni domet između 3.000 i 5.500 kilometara.

Reč je o mobilnom raketnom sistemu na čvrsto gorivo, razvijenom u strogoj tajnosti modifikovanjem ranijih ruskih konstrukcija interkontinentalnih raketa, poput RS-26 "Rubež".

Prema zvaničnim tehničkim izveštajima i analizama agencija Rojters i AP, ključna karakteristika Orešnika jeste tehnologija višestrukih nezavisno navođenih bojevih glava (MIRV).