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Francuski predsednik Emanuel Makron razgovaraće sa italijanskom premijerkom Đorđom Meloni tokom francusko-italijanskog samita u Antibu, na jugu Francuske, 25. juna, saopšteno je danas iz Makronovog kabineta.

U saopštenju se navodi da će samit pružiti priliku za produbljivanjefrancusko-italijanske saradnje u nekoliko strateških sektora, posebno odbrane, svemira, energetike i infrastrukture, preneo je Rojters.

Ističe se da će Melon i Makron posetiti sedište francusko-italijanske svemirske kompanije "Thales Alenia Space" u Kanu.

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