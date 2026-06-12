Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp kazao je za italijansku televiziju La7 da je njegova zemlja pobedila u ratu u Iranu i da Americi nije bila potrebna pomoć zemalja članica G7.

Danijele Kompatanđelo, izveštač tog TV kanala iz Vašingtona, imao je kratak telefonski razgovor sa Trampom povodom predstojećeg samita G7 u francuskom gradu Evijanu od 15. do 17. juna, čiji je domaćin predsednik Emanuel Makron.

Prenosimo ovde pitanje italijanskog novinara i Trampov odgovor.

KOMPATANĐELO: Želeo bih da Vas pitam da li imate neku poruku za lidere Italije, zemlje domaćina Francuske i druge članice G7. Deluje da nisu podržali SAD po pitanju Irana i promene globalnog poretka. Da li imate komentar na ovo?

TRAMP: Nije nam bila potrebna bilo kakva podrška. A rat smo dobili. Njihova pomoć je bila potpuno nebitna, nebitna! Sada moram da idem. Imam važan sastanak, ali u Iranu smo mi pobedili. Nije nam bila potrebna njihova pomoć. Hvala Vam puno - kazao je Tramp pre nego što je prekinuo razgovor.

1/7 Vidi galeriju Obraćanje američkog predsednika Donalda Trampa o Iranu uz ministra rata Pita Hegseta i vojne zvaničnike Foto: JIM LO SCALZO/EPA, Julia Demaree Nikhinson/AP, Mark Schiefelbein/AP

Američki sajt Aksios objavio je ranije dana da su četiri aviona Ratnog vazduhoplovstva SAD poletela za Evropu u okviru priprema za moguću ceremoniju potpisivanja sporazuma između SAD i Irana o okončanju rata.

1/9 Vidi galeriju Italijanska premijerka Đorđa Meloni i francuski predsednik Emanuel Makron na samitu G7 u Kanadi Foto: FILIPPO ATTILI/CHIGI PALACE PRES/CHIGI PALACE PRESS OFFICE, LUDOVIC MARIN / POOL/AFP POOL