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Guvernerka Centralne banke Rusije, Elvira Nabiulina, žena koja praktično drži ključeve ruske ratne ekonomije, potpuno je odsutna iz javne sfere više od nedelju dana.

Njen iznenadni nestanak sa ključnih državnih događaja izazvao je lavinu spekulacija, do te mere da je zvanični Kremlj morao javno da reaguje i smiri glasine o njenoj sudbini i potencijalnoj smeni.

Elvira Nabiulina Foto: EPA-EFE/MAXIM SHIPENKOV

Nabiulina je u kratkom roku propustila tri ključna događaja: prestižni Sanktpeterburški međunarodni ekonomski forum (SPIEF), veliku konferenciju učesnika na tržištu kapitala, i što je najvažnije - hitan sastanak sa Vladimirom Putinom na kojem će se razgovarati o galopirajućoj inflaciji i kamatnim stopama, što je njena direktna oblast odgovornosti.

Bolovanje ili politički skandal?

Centralna banka i Kremlj zvanično tvrde da je guvernerka jednostavno na bolovanju. Nakon što su mediji primetili da se ni ona niti bilo koji od njenih zamenika nisu pojavili na sastanku sa Putinom, portparol Kremlja Dmitrij Peskov pokušao je da "ugasi požar".

- Ljudi se ponekad razbole, u tome nema ništa neobično. Ovo ne bi trebalo da bude razlog za bilo kakve teorije zavere, rekao je Peskov, odbijajući da otkrije od čega je Nabiulina bolesna ili kada će se tačno vratiti na posao. Njen sledeći zvanični nastup najavljen je tek za početak jula.

Vladimir Putin Foto: DMITRI LOVETSKY / POOL/AP POOL

Stručnjaci i nezavisni mediji, poput portala Meduza i The Bell, uvereni su da se iza "bolovanja" krije dublji politički kontekst. Nabiulina trenutno služi svoj treći mandat, koji po zakonu ističe u junu 2027. i trebalo bi da bude njen poslednji.

Iako postoji opcija da Kremlj promeni zakon i produži njen mandat, iza kulisa se već uveliko trguje imenima njenih potencijalnih naslednika. Tri glavna kandidata koja se pominju su Maksim Oreškin (zamenik šefa predsedničke administracije), Pjotr Fradkov (šef Promsvjazbanke) i Andrej Kostin (šef VTB banke).

Žena koja je stvorila "ekonomski štit"

Odlazak ili prisilno smenjivanje Nabiuline sa funkcije bio bi ogroman šok za Rusiju. Ruska centralna banka ima neviđenu koncentraciju moći - istovremeno propisuje finansijska pravila, kažnjava, izdaje licence i kontroliše monetarnu politiku, koja je u zapadnim demokratijama strogo podeljena između nekoliko nezavisnih institucija. Sve ove poluge drži isključivo Nabiulina.

Prema obaveštajnim podacima, ona uživa potpuno Putinovo poverenje jer je uspela da stabilizuje rublju i spase ruske finansije nakon uvođenja masovnih zapadnih sankcija zbog rata u Ukrajini.

Kremlj Foto: Shutterstock

Zahvaljujući ovom poverenju, uspešno je odbranila nezavisnost banke od stalnih napada ruskih jastrebova i predstavnika realnog sektora, koji je optužuju da guši i usporava domaću ekonomiju izuzetno visokim kamatnim stopama.

Analitičari upozoravaju da je njen nestanak opasan signal: ako njen naslednik nastavi njen strogi kurs, biće izložen brutalnoj kritici jer nema Putinov "štit" koji je ona imala.

S druge strane, ako novi šef banke popusti pod pritiskom vojske i realnog sektora i počne da štampa novac, Rusiji preti potpuni slom makroekonomske stabilnosti i hiperinflacija, zaključuje Meduza.