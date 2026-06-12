BRISEL ZABRANJUJE IZDAVANJE ELEKTRIČNIH TROTINETA - ZBOG KRIMINALACA! Korišćeni u 25 pucnjava u glavnom gradu EU prošle godine, postoje i drugi razlozi
Električni trotineti na izdavanje biće zabranjeni u Briselu od 2027. godine, objavile su danas tamošnje gradske vlasti.
Odluka dolazi kao odgovor na sve veći broj nesreća, sve veće ometanje drugih učesnika u saobraćaju i zloupotrebu električnih trotineta u kriminalne svrhe, prenosi agencija Belga.
U 2025. godini, 666 ljudi je povređeno u Briselu u nesrećama u kojima su učestvovali električni trotineti, što je porast od više od četvrtine u poređenju sa 2024. godinom.
Loše parkirani trotineti često blokiraju put pešacima i biciklistima, dok je javni tužilac u Briselu Žilijen Moinil istakao da su trotineti na iznajmljivanje korišćeni u 25 pucnjava u glavnom gradu prošle godine.
Ugovori dve firme koje trenutno izdaju električne trotinete, "Bolt" i "Dott" ističu krajem ove godine i neće biti obnovljeni.
Prestonica Belgije i EU nije prvi grad koji će zabraniti električne tortinete za izdavanje, oni su već zabranjeni u Parizu, Madridu i Pragu.
(Kurir.rs/Beta)