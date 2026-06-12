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Iranska agencija Fars je objavila da su izveštaji da će Iran u nedelju u Ženevi potpisati sporazum sa SAD lažni, a oglasio se i američki predsednik Donald Tramp koji je napao medije i pregovarače u Teheranu zbog objavljivanja lažnih odredbi Memoranduma o razumevanju dve zemlje.

Gardijan prenosi da se agencija Fars poziva na neimenovani izvor blizak pregovaračkom timu Irana.

1/4 Vidi galeriju Trampovo obraćanje medijima u Palm Biču Foto: ROBERTO SCHMIDT / Getty images / Profimedia, SAUL LOEB / AFP / Profimedia

- Odredbe koje su iz Irana procurile u Lažne Vesti NEMAJU NIKAKVE VEZE s odredbama koje su dogovorene, napismeno. Ono što su oni kazali, uključujući njihovo slabašno i patetično saopštenje o postizanju sporazuma, nema bilo šta zajedničkog s istinom. Veoma nečasni ljudi sa kojima treba imati posla. Sa njima ne postoji pošten odnos prema drugoj strani. NEVEROVATNO! Takođe, njihov u potpunosti odbijen napad dronovima sinoć na indijske brodove koji su napuštali Ormuski moreuz je APSOLUTNO NEPRIHVATLJIV. Bolje im je da se saberu i to BRZO! Predsednik DONALD DŽ. TRAMP - napisao je šef Bele kuće na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social).

Američki sajt Aksios objavio je ranije danas da su četiri aviona Ratnog vazduhoplovstva SAD poletela za Evropu u okviru priprema za moguću ceremoniju potpisivanja sporazuma između SAD i Irana o okončanju rata.

Izvori ovog medija upoznati sa pripremama navode da avioni idu ka švajcarskom gradu Ženevi gde se očekuje da će potpredsednik SAD Džej Di Vens potpisati sporazum u ime Vašingtona.

1/12 Vidi galeriju Iransci slave prekid vatre sa SAD i pale američke i izraelske zastave Foto: Francisco Seco/AP

Aksios otkriva, pozivajući se na diplomatu iz jedne od zemalja posrednika u pregovorima i neimenovanog američkog zvaničnika, takođe i sadržaj Memoranduma o razumevanju između SAD i Irana, za koji predsednik Donald Tramp tvrdi da će uskoro biti potpisan.

U tom dokumentu se poziva na hitnu debokadu Ormuskog moreuza bez naplate "putarina" na toj pomorskoj ruti, kao i na ublažavanje sankcija Iranu u skladu sa time koliko Teheran bude poštovao sporazuma.

1/10 Vidi galeriju Ormuski moreuz Foto: Shutterstock, Printscreen

Iranska agencija Mer objavila je detaljan spisak 14 uslova koji se navodno nalaze u nacrtu memoranduma o razumevanju sa SAD.