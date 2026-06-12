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Vlada Filipina osudila je danas kineske sankcije svom ministru odbrane Gilbertu Teodoru Mlađem, nazivajući ih neprijateljskim činom.

Kinesko Ministarstvo spoljnih poslova sinoć je objavilo da je Teodoru i njegovoj porodici zabranjen ulazak u Kinu, uključujući Hongkong i Makao, zbog njegovih ranijih izjava koje je to ministarstvo nazvalo neodgovornim.

Pojedincima i grupama u Kini zabranjeno je da obavljaju transakcije sa Teodorom i njegovom porodicom.

Teodoro, koga je filipinski predsednik Ferdinand Markos Mlađi imenovao za šefa odbrane u junu 2023. godine, bio je jedan od najglasnijih kritičara kineskih akcija u Južnom kineskom moru i protiv Tajvana.

Ministarstvo spoljnih poslova Filipina saopštilo je da Kina ima pravo da Teodoru uvede sankcije, ali da to smatra "neprijateljskim činom koji dodatno komplikuje bilateralne odnose".

"Takve mere ne doprinose izgradnji međusobnog poverenja, smanjivanju razlika ili stvaranju uslova neophodnih za konstruktivnu saradnju između naše dve zemlje", piše u saopštenju filipinskog Ministarstva.

1/7 Vidi galeriju Kinesko-filipinski sukob u Južnom kineskom moru Foto: Pritnscreen/Youtube/WSJ News

Teodoro je rekao da sankcije pokazuju šta Kina čini onima koji govore istinu.

Portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova Lin Đijen rekao je da Teodoro i drugi "antikineski elementi" na Filipinima prave probleme i da je njihovo ponašanje zaoštrilo sporove dve zemlje.

Kina je prošle godine uvela sankcije bivšem filipinskom senatoru, kao i ranije američkim i evropskim zvaničnicima, zbog postupaka koje je Peking smatrao suprotnim svojim interesima i postupcima, uključujući i one koji se tiču ljudskih prava.

1/7 Vidi galeriju Kineska mornarica Foto: PA-EFE/XINHUA/XU WEI CHINA OUT / MANDATORY CREDIT EDITORIAL USE ONLY, EPA/WU HONG

Prošle godine, Teodoro je rekao da su kineske pretenzije u Južnom kineskom moru "najveća fikcija i laž" i kritikovao predsednika Kine Si Đinpinga i njegovih pristalica u Komunističkoj partiji Kine.

Teodoro je predvodio napore za jačanje odbrambene i bezbednosne saradnje Manile i Vašingtona, njenog dugogodišnjeg saveznika.

Radio je na sklapanju sporazuma o posetama vojske prijateljskih zemalja, uključujući Japan, Francusku, Kanadu i Novi Zeland, za koje je rekao da umanjuju bezbednosne pretnje iz Pekinga.