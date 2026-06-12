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Sporazum između SAD i Iranauključuje odredbe o demontaži iranskog nuklearnog programa i okončanju finansiranja terorističkih grupa od strane Teherana, prema rečima visokog zvaničnika u američkoj administraciji.

Zvaničnik je izneo sledeće uslove, za koje je, kako je rekao, Iran pristao:

Nuklearni materijal će biti uništen i uklonjen

Iranski nuklearni program će biti demontiran

Nijedan iranski novac neće biti isplaćen dok se ne ispune uslovi

Ormuski moreuz će biti otvoren

Nema finansiranja terorističkih grupa od strane Irana

Zvaničnik je ovo nazvao „sporazumom zasnovanim na učinku“.

Iranski zvaničnici su ranije rekli da neće potpisati sporazum bez isplate sredstava i više puta su odbijali da se angažuju u vezi sa finansiranjem terorističkih grupa.

1/8 Vidi galeriju Napadi na Teheran u Iranu Foto: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA, Vahid Salemi/AP

CNN je ranije izvestio da će prelazni sporazum između SAD i Irana produžiti prekid vatre, ponovo otvoriti Ormuski moreuz i otvoriti put za dalje razgovore o iranskom nuklearnom programu, prema rečima diplomate upoznatog sa tim pitanjem.

Ranije u petak ujutru, predsednik Donald Tramp je osudio Teheran kao „nečasni“ zbog onoga što je rekao da su netačni opisi predloga u medijima.

„Uslovi koje je Iran procurio lažnim vestima nemaju nikakve veze sa uslovima koji su dogovoreni, u pisanoj formi“, napisao je Tramp na Truth Social-u.

Iranska agencija Mer objavila je detaljan spisak 14 uslova koji se navodno nalaze u nacrtu memoranduma o razumevanju sa SAD.

Ovih 14 uslova se gotovo u potpunosti razlikuju od tvrdnji koje iznose američki zvaničnici.

Iranci, potvrđuju obećanje "da neće proizvoditi nuklearno oružje", ali ne i da će njihov nuklearni materijal biti uništen i uklonjen, a nuklearni program demontiran, kako to tvrde Amerikanci.

Iranski državni mediji su izvestili da se Iran neće obavezati da će prepustiti upravljanje Ormuskim moreuzom i da će sporazum zahtevati oslobađanje 24 milijarde dolara zamrznutih iranskih sredstava.