Slušaj vest

Sjedinjene Američke Države i Iran mogli bi da zakopaju ratne sekire, nakon što je predsednik SAD Donald Tramp obustavio najavljeni napad tvrdeći da su dve strane na korak od sporazuma. Ipak, s obzirom na to da je Tramp slične najave iznosio i ranije, američki analitičari podsećaju da je od početka aktuelne krize do sada čak 39 puta poručio da je "rat završen, da je postignuto ono što je potrebno i da je sporazum pred potpisom".

U međuvremenu, svet prati nova diplomatska kretanja i letove aviona iz SAD ka Ženevi u Švajcarskoj, gde je najavljeno da bi potpredsednik SAD Džej Di Vens mogao da potpiše sporazum sa Iranom. Ipak, dok se za jedan sukob najavljuje smirivanje, tenzije na drugim tačkama sveta ne jenjavaju - situacija na Kubi se zaoštrava uz mogućnost američke intervencije, dok se rat u Ukrajini nastavlja bez kraja na vidiku, uz upozorenja o mogućem širenju sukoba. Načelnik Generalštaba nemačke vojske, general-potpukovnik Kristijan Frojding, upozorio je i da bi Rusija do 2029. godine mogla biti spremna za eventualni napad na neku od NATO članica, što dodatno podstiče rasprave o globalnoj bezbednosti.

O ovim temama u emisiji "Usijanje" na Kurir televiziji govorili su: Boško Jakšić, novinar, profesor doktor Dragan Petrović, naučni savetnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu i profesor na Fakultetu Singidunum i Branimir Đokić, stručnjak za spoljnu politiku.

Trampove izjave i pregovori sa Iranom u stalnom krugu najava i demantija

Boško Jakšić je komentarisao kakva je trenutno objektivna, jasna i precizna slika događaja na međunarodnoj sceni:

- Gotovo da je usud pratiti Trampa. Dakle, pokušavati da na osnovu njegovih izjava stvorite neku teoriju, počnete da predviđate budući razvoj događaja, a onda u roku od nekoliko sati, od doručka do ručka, on te stavove radikalno menja. Ono što je činjenica jeste da Tramp već dugo vremena pokušava na sve načine da izađe iz rata u koji Amerika uopšte nije ni trebalo da uđe. Sada smo u jednoj situaciji da li će se to dogoditi na mestu gde je sve i počelo, jer ne zaboravimo pregovori američko-iranski su počeli u Ženevi, koja se sada ponovo pominje, kada su 28. februara Amerikanci i Izraelci izvršili agresiju na Iran. Da li će se sada tamo vratiti pregovarači, Tramp nagoveštava da bi to moglo da bude veoma, veoma skoro, pa se pominje i nedelja kao mogući datum potpisivanja tog memoranduma o razumevanju koji bi kasnije trebalo da vodi nekom krajnjem sporazumu. A onda, ne prvi put, ponavlja se isti scenario: Tramp govori da je sporazum tu, da je gotov, a onda iz Teherana kažu da to nije tačno i faktički ga demantuju, i to je ono gde se situacija ponavlja.

Boško Jakšić Foto: Kurir Televizija

Obogaćeni uranijum kao centralno pitanje

Branimir Đokić je, komentarišući potpuno različite i često suprotstavljene stavove, rekao da ne veruje nijednoj strani u potpunosti, ali da u ovoj situaciji deluje da je memorandum na korak od potpisivanja i da bi se to moglo očekivati već naredne nedelje. Kako navodi, logično mu zvuči da je Tramp zapretio Iranu novim bombardovanjem kako bi ih podstakao na kompromis, što se, prema njegovim rečima, uklapa u dosadašnje istorijsko iskustvo i način na koji su se slične situacije ranije odvijale. Dodaje da je uvek pred završetak sporazuma prisutno dodatno nadmetanje i pokušaj da se dobije još više, jer ono što se potpiše postaje konačno, a ključnu stvar u svemu tome, kako smatra Đokić, tek treba sagledati u narednom periodu.

- Obogaćeni uranijum, koji je i bio jedan od ključnih razloga za sukob, ostaje otvoreno pitanje - da li će ostati u iranskim rukama, odnosno da li će Iran imati mogućnost da napravi nuklearno oružje ili neće. Ako Amerikanci uspeju da ga uzmu ili Iranci više nemaju pristup, onda je sve ovo imalo smisla i možemo da kažemo da je to američka pobeda. Ako ostane Irancima taj obogaćeni uranijum, onda su Amerikanci u sve ovo ušli manje-više bez ikakvog razloga - smatra Đokić.

Branimir Đokić Foto: Kurir Televizija

Analiza: Od sporazuma iz 2015. do novih političkih i vojnih tenzija

Dragan Petrović je prokomentarisao na koji način treba pristupiti poslednjim događajima i gde, odnosno da li uopšte postoji prostor za dogovor, kao i u kojim tačkama nijedna od strana ne želi da popusti:

- Amerika i Iran su već postigli jedan sporazum 2015. godine, kada je bila Obamina administracija, i tada su se motivi i jedne i druge strane podudarili, da je Amerika zbog sukoba u Ukrajini želela da smanji liniju fronta sa Iranom i da nađu neki kompromis. Međutim, Tramp je potcenio Ameriku dva puta, prošle godine i sada, verovatno dobrim delom i uz sugestije Izraela, koji je najvažniji regionalni saveznik SAD-a, da je trenutak da se udari na Iran i da se pokuša ratom izdejstvovati određeni rezultat. Mislim da sa aspekta nekih nepisanih pravila u ratovanju i pregovaranju Amerika je dva puta nečasno postupila.

Dragan Petrović Foto: Kurir Televizija

01:58 Jakšić o Trampu: Izjave se menjaju iz dana u dan, teško je predvideti poteze Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs