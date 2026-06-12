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Predsednik Rusije Vladimir Putin sastao se u Kremlju sa sa učesnicima SVO u Ukrajini povodom državnog praznika, Dana Rusije, a tom prilikom istakao da niko nikada nije uspeo da strateški porazi Rusiju i ukazao da se Rusija sama suprotstavlja čitavom kolektivnom Zapadu oličenom u NATO-u.

"Rusija se samostalno suprotstavlja takozvanom kolektivnom Zapadu. Članice NATO-a, bez izuzetka, pojačavaju napore kako bi učinile sve što mogu da organizuju akcije protiv Rusije", rekao je Putin na sastanku sa pripadnicima vojske u Kremlju, napominjući da je ukrajinski sukob postao "izuzetno visokotehnološki".

Naglasio je i da Moskva nije inicirala sukob u Ukrajini.

"Nije Rusija ta koja je pokrenula rat. Zapadne zemlje su pokrenule rat protiv Rusije, on je počeo od državnog prevrata u Ukrajini, koji nas je primorao da uzmemo narod Krima pod zaštitu. Kada su započeli rat, počeli su da bombarduju Donjeck ratnim avionima", rekao je Putin i podsetio da je Moskva osam godina ubeđivala Kijev da postignu dogovor o Donbasu.

1/9 Vidi galeriju Ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Printskrin TV Zvezda

Ruski lider je upozorio da sve zemlje NATO-a intenziviraju napore u cilju neprijateljskih aktivnosti prema Rusiji.

"Zapad je priznao da su Minski sporazumi bili potpisani kako bi se kijevskom režimu dalo vreme da se naoruža i počne ratna dejstva", zaključio je šef ruske države.

Ruski predsednik je ovom prilikom istakao da niko nikada nije uspeo da strateški porazi Rusiju.

Putin istakao uspehe Rusije

Obraćajući se pripadnicima SVO, Putin je istakao da je "Dan Rusije" njihov dan i dodao da učesnici SVO direktno brane domovinu i da su heroji jer ne žale da daju svoje živote.

On je istakao da svaki od učesnika operacije ispunjava svoj zadatak i to čini na dostojanstven način, dodajući da želi da im zahvali na tome.

Susretu sa ruskim liderom prisustvovali su i pripadnici jurišnih jedinica, a Putin je posebno istakao značaj zadataka koje oni i pešadija realizuju.

1/6 Vidi galeriju Rusija napala Kijev i Ukrajinu balističkim raketama i dronovima Foto: screenshot X

"Svi rodovi ruske vojske nastoje da rade tako da pomognu jurišnim jedinicama kako bi gubici među njima bili minimalni. Jurišne jedinice su uvek svaku bitku i svaki vojni sukob dovodile do kraja. Jer pešadija, jurišne trupe, na kraju ispunjavaju borbeni zadatak", rekao je šef ruske države.

On je tom prilikom poručio da je u redovnom kontaktu sa komandantima grupa ruske vojske u zoni vojnih operacija, ali i da nastoji da bude u kontaktu sa predstavnicima različitih rodova Oružanih snaga, od vojnika do komandanata.

Putin je, takođe, naveo i da u zoni SVO ima više od 700.000 ruskih vojnika.

Istovremeno, ruski predsednik je rekao da je u toku proizvodnja teških dronova sa satelitskim upravljanjem.

"Rusija povećava grupaciju satelita u niskoj orbiti. Posao ide dobrim tempom. Ona neće zaostajati za 'Starlinkom', biće čak i bolja", rekao je Putin.

Foto: Printscreen/X, AP Alexander Kazakov

Prema njegovim rečima, borba protiv dronova jedan je od najvažnijih zadataka čime se bavi i industrija, kao i samouki majstori širom zemlje.

Rusija, kako je Putin rekao, aktivno radi na razvoju FPV dronova, kao i bespilotnih letelica sa veštačkom inteligencijom.

"Problem sa dronovima na prvoj liniji fronta je jasan, oni su kao muve, ne daju vojnicima glavu da dignu. Potrebno je da fleksibilno reagujemo na ono što primenjuje protivnik i da budemo korak ispred", dodao je ruski predsednik.

Putin je naveo podatak da je oko 20.000 dronova, nosivosti do 40 kilograma tereta, raspoređeno u zonu ratnih dejstava ove godine.