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Pakistanski premijer Šehbaz Šarif objavio je da je između SAD i Irana postignut „konačan, dogovoren tekst mirovnog sporazuma“.

U objavi na društvenoj mreži X, Šarif je napisao: „Pakistan sada tesno sarađuje sa obema stranama kako bi finalizovao sledeće korake“.

Zaključio je porukom: „Mir nikada nije bio bliži“.

Kurir.rs/Agencije

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