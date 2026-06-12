Pakistan sada tesno sarađuje sa obema stranama kako bi finalizovao sledeće korake.
Šehbaz Šarif potvrdio
"SAD I IRAN POSTIGLI MIROVNI SPORAZUM"! Pakistanski premijer: Mir nikada nije bio bliži!
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Pakistanski premijer Šehbaz Šarif objavio je da je između SAD i Irana postignut „konačan, dogovoren tekst mirovnog sporazuma“.
U objavi na društvenoj mreži X, Šarif je napisao: „Pakistan sada tesno sarađuje sa obema stranama kako bi finalizovao sledeće korake“.
Zaključio je porukom: „Mir nikada nije bio bliži“.
Kurir.rs/Agencije
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