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Gradonačelnica Midlanda, grada u Teksasu, Lori Blong potvrdila je da je najmanje jedna osoba poginula, a još 11 je povređeno u pucnjavi koja se dogodila ranije danas.

"Naše misli i molitve su uz žrtve, njihove porodice i naše policijske službenike", izjavila je tokom konferencije za medije.

Svi koji traže informacije o svojim bližnjima trebalo bi da se obrate bolnici "Midland Memorial Hospital" i tamošnjem timu za ponovno okupljanje porodica. Osoblje bolnice navelo je da članovi porodica treba da dođu na glavni ulaz bolnice i da se informacije neće davati telefonom.

Lori Blong je rekla da je uspostavljen jasan bezbednosni perimetar i da je građanima naloženo da se drže podalje od tog područja i ostanu u skloništu.

Potvrdila je da je incident trenutno ograničen na blok 4600 ulice West Wall Street u Midlendu, ali da je počeo oko 8:08 časova ujutru 12. juna u jugoistočnom delu Midlenda.

Šerif okruga Ektor, Majk Grifis, potvrdio je da je u Midlendu io prisutan aktivni napadač. Prema dostupnim informacijama, osumnjičeni se zabarikadirao u zgradi u blizini veterinarske klinike "Tall City Vet Clinic" i objekata "All American Collision Victorian Inn".

Prijavljeno je više pucnjeva. Bolnica Midland Memorial Hospital nalazi se pod merama blokade, a zaposleni su naveli da je više žrtava, moguće čak do 11 osoba, prevezeno na lečenje.

Jedan svedok je izjavio da su dve osobe koje su se slučajno zatekle na licu mesta pogođene dok su čekale na semaforu u blizini raskrsnice Avenije Ajzenhauer i autoputa 80, ali te informacije za sada nisu zvanično potvrđene.

Policijske snage iz čitavog Permskog basena upućene su u Midlend radi pružanja podrške.

Napadač je potom likvidiran.