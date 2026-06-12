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Odlazeća direktorka Nacionalne obaveštajne službe SAD Tulsi Gabard izjavila je da objavljuje „nikada ranije viđene obaveštajne podatke koji otkrivaju nove dokaze o prethodnom finansiranju od strane američke vlade više od 120 bioloških laboratorija u više od 30 zemalja, uključujući Ukrajinu“.

Ona je naglasila da je ovo novi dokaz koji, prema njenim rečima, vlada SAD ranije nije objavila. Pored toga, najavila je da će Nacionalna obaveštajna služba, u skladu sa izvršnom naredbom predsednika Donalda Trampa, nastaviti da radi na utvrđivanju lokacija laboratorija, patogena koje sadrže i vrsta istraživanja koja se sprovode.

U saopštenju Nacionalne obaveštajne službe upozorava se da bi biološke laboratorije u Ukrajini mogle biti ugrožene zbog rata sa Rusijom. Takođe se navodi da je američka obaveštajna zajednica ranije upozorila da laboratorija koju finansiraju SAD u Ukrajini može da sadrži opasne patogene i da je podložna oštećenju, zapleni ili napadu u kontekstu rata.

Tulsi Gabard Foto: SHAWN THEW/EPA

Gabard: Bio je pokušaj obmanjivanja javnosti

„Mnoge od ovih bioloških laboratorija koje finansira vlada SAD trenutno se bave ili su se bavile istraživanjima koja koriste opasne i visoko zarazne patogene, a u nekim slučajevima uključuju i opasna istraživanja dobijanja funkcije, uz vrlo malo nadzora i transparentnosti“, primetio je Gabard.

Istraživanje proširenja funkcije odnosi se na vrstu naučnog rada u kojem se postojeći organizam modifikuje kako bi se poboljšala postojeća svojstva ili stvorila nova. U maju 2025. godine, Tramp je potpisao izvršnu naredbu kojom se zabranjuje korišćenje američkih sredstava za ovu vrstu istraživanja.

Gabard je istakao da su prethodne administracije i određeni zvaničnici „obmanjivali javnost“ o postojanju i prirodi bioloških laboratorija i zastrašivali one koji su pokušavali da iznesu suprotne tvrdnje.

Dodala je da je izdala novu direktivu obaveštajnoj zajednici da poveća prikupljanje podataka o takvim objektima u inostranstvu, tvrdeći da se već prikupljaju dodatne informacije o kliničkim ispitivanjima i istraživanjima koja se tamo sprovode.

Ovo ipak nije nova terapija za rak, već rano laboratorijsko otkriće koje pokazuje mogući novi mehanizam kontrole imunog sistema i potencijalni pravac za buduće lekove Foto: Shutterstock

Neke laboratorije u Ukrajini godinama dobijaju podršku SAD

Rusija je tvrdila, i pre i posle invazije na Ukrajinu, da laboratorije u Ukrajini razvijaju biološko oružje uz podršku Sjedinjenih Država. Rusija je optužila Sjedinjene Države i Ukrajinu da rade sa patogenima opasnih zaraznih bolesti u 30 laboratorija širom zemlje. Patogeni su mikroorganizmi koji mogu izazvati bolesti.

Ukrajina ima desetine laboratorija javnog zdravlja koje istražuju i bore se protiv opasnih zaraznih bolesti. Neke od ovih laboratorija dobijaju finansijsku i drugu podršku od Sjedinjenih Država, Evropske unije i Svetske zdravstvene organizacije (SZO), kao što je slučaj u mnogim drugim zemljama, pisao je BBC 2022. godine.

SAD su pokrenule Program za smanjenje bioloških pretnji 1990-ih, nakon raspada Sovjetskog Saveza, kako bi smanjile rizik od ostatka biološkog oružja u zemljama poput Ukrajine. U okviru programa, pojedinačne laboratorije dobijaju američka sredstva za modernizaciju i opremu, ali njima upravljaju lokalne institucije, a ne SAD.

Ministarstvo odbrane SAD sarađuje sa ukrajinskim Ministarstvom zdravlja od 2005. godine na poboljšanju laboratorija javnog zdravlja u zemlji.

Rusi tvrde da je naređeno uništavanje dokumenata na dan invazije

Rusija je iznela slične tvrdnje o laboratorijama koje podržavaju SAD u susednim zemljama. Ruski državni mediji su 2018. godine objavili navode da su građanima davani netestirani lekovi u laboratoriji koju finansiraju SAD u Gruziji. Ruski zvaničnici su tvrdili da Ukrajina pokušava da prikrije dokaze o ilegalnim aktivnostima.

General Igor Kirilov je rekao da dokumenti koje je ruska vojska pronašla u Ukrajini 24. februara 2022. godine, na dan početka invazije, „pokazuju da je ukrajinsko Ministarstvo zdravlja naredilo potpuno uništenje bioloških agenasa u laboratorijama“.

„Pentagon zna da ako ovi dokumenti dospeju u ruke ruskih stručnjaka, veoma verovatno bi se utvrdilo da su Ukrajina i SAD prekršile Konvenciju o zabrani biološkog i toksičnog oružja“, rekao je tada Kirilov.