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Ruski redsednik Vladimir Putin najavio je da će ruske snage pojačati udare na ukrajinsku infrastrukturu kako bi „odvratile“ napade na ciljeve unutar Rusije.

Prema pisanju ruskih medija, Putin je to rekao na sastanku sa pripadnicima ruskih oružanih snaga.

„S obzirom na to šta rade, moramo, i to je naš sledeći zadatak, adekvatno da odgovorimo. Mi to radimo i nastavićemo da intenziviramo udare na neprijateljsku infrastrukturu kako bismo ih odvratili od napada na naše civilne objekte“, rekao je Putin.

Dodao je da ukrajinski napadi nanose štetu ruskoj ekonomiji, ali tvrdi da se ona brzo oporavlja. „Što se tiče ekonomije, naravno da se nanosi šteta. Ali sve se brzo oporavlja, neće uspeti da nam stvori ozbiljne probleme“, naglasio je.

1/4 Vidi galeriju Vladimir Putin Foto: Alexander Kazakov / Zuma Press / Profimedia, Alexander Kazakov / Sputnik / Profimedia

„Vraćamo kontrolu nad našim teritorijama“

Naveo je činjenicu da je više od 700.000 ruskih vojnika raspoređeno u zoni „specijalne vojne operacije“. Naglasio je da ruska vlada razmatra obrazovne programe za učesnike „specijalne vojne operacije“, kao i mogućnosti za medicinsku rehabilitaciju i zapošljavanje nakon povratka iz službe.

On je priznao da ruske snage u Ukrajini ne napreduju „brzo koliko bi Moskva želela“, ali je napomenuo da postepeno napreduju iz dana u dan. „Polako, korak po korak, vraćamo naše teritorije pod kontrolu. To ćemo postići, niko u to ne može sumnjati“, rekao je Putin.

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo je ranije upozorilo da postoji velika verovatnoća lansiranja ruskih balističkih raketa sa poligona Kapustin Jar u naredna 24 sata. Rusija je ranije lansirala balističke rakete srednjeg dometa Oresnik iz tog područja.