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Čak i pape imaju kašnjenja na putovanjima. Na sreću po papu Lava XIV, kralj Felipe VI mu je danas ponudio izlaz i putovanje kući.

Čarter avion kompanije Iberija koji je trebalo da papu vrati u Rim posle jednonedeljne posete Španiji, nije mogao da krene zbog tehničkog problema, što je navelo španskog kralja, da papi ponudi svoj privatni avion kojim je došao na Kanarska ostrva.

Felipe je ispratio Lava do svog velikog poslovnog aviona "falkon" na pisti aerodroma Santa Kruz de Tenerifeu, na Kanarskim ostrvima. Papa i članovi njegove delegacije ukrcali su se i otputovali više od tri sata kasnije nego što je prvobitno trebalo da krenu.

Kvar je označio neobičan kraj inače uspešnog putovanja u Madrid - gde je razgovarao s vlastima, Barselonu - gde je osveštao novi toranj Bazilike Sagrada Familia, a i Kanarska ostrva - gde je podvukao svoju humanitarnu poruci o migracijama.

Pilot kompanije Iberija je rekao da nije uspeo da pokrene motor ;pošto se papa ukrcao. Popravka nije uspela, ; te su se papa i njegova pratnja iskrcali. Iberija je saopštila da šalje drugi avion iz Madrida po vatikanske zvaničnike i novinare koji nisu s papom u kraljevom "falkonu", ali treba to sačekati jer je španski Kanarski arhipelag podaleko - bliži je Africi nego Iberijskom poluostrvu na kojem je Španija.

To je prvi put za nekoliko decenija da je neki papa morao da promeni avion.

papa Lav Foto: Maria Laura Antonelli AGF / Shut

Iskusni vatikanski reporteri, od kojih su neki bili u avionu Iberije, prisetili su se nekoliko slučajeva s putovanja tokom pontifikata Svetog Jovana Pavla Drugog.

Tokom povratka iz Indije 1986. godine, avion u kojem je bio papa Jovan Pavle Drugi, morao je da sleti u Napulju zbog mećave u Rimu, pa su papa i njegova pratnja u Rim stigli vozom.

Godine 1988. na putu za Lesoto, loše vreme je primoralo avion Jovana Pavla Drugog da sleti u Južnoj Africi koju je on isključio iz svog afričkog putovanja zbog aparthejda. Putovanje je nastavio automobilom.

Obično samo italijanski avio-prevoznik ITA Airways prevozi papu, a avio-prevoznik zemlje-domaćiona ga vraća kući, ali ITA ponekad i to radi ako je putovanje bilo posebno dugačko ili ako je papa bio u zemlji koja nema avio-kompaniju.

Kralj Filip VI od Španije Foto: Profimedia/Jack Abuin/ZUMA Wire/SplashNews.com

Ti letovi su čarteri - avioni su posebno iznajmljeni za to, pri čemu papa, delegacija Vatikana i obezbeđenje zauzimaju prednji deo aviona, a oko 70 novinara sedi iza njih.

Iberija je ranije tokom posete pape Španiji ponosno objavila video-snimak kako Lav sedi u pilotskoj kabini, široko se osmehujući dok ga je avion vozio iz Madrida u Barselonu, a zatim iz Barselone na Kanarska ostrva. U oba slučaja, španski vojni avioni su obezbedili počasnu pratnju tokom putovanja, znak poštovanja prema dostojanstvenicima u poseti, a na jednom snimku se vidi kako Lav maše vojnom pilotu u pratnji.