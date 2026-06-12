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Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) saglasili su se da otključaju milijarde dolara za Iran u zamenu za obustavu iranskih napada na tu zemlju, u okviru dogovora sa Teheranom, saopštila su danas četiri izvora koji su upoznati sa dešavanjima.

Dva regionalna izvora rekla su za agenciju Rojters da su UAE pristali da oslobode ukupno 10 milijardi dolara, od čega je više od tri milijarde dolara već stavljeno na raspolaganje Iranu.

Druga dva izvora upoznata sa sporazumom navela su da ukupan iznos sredstava, koji će biti prosleđen Iranu, iznosi 20 milijardi dolara, kao i da je potez dogovoren u zamenu za obustavu iranskih napada na UAE.

Zvaničnik UAE je kazao da zemlja pokušava da ublaži tenzije i da podstakne postizanje mira.

"Spoljna politika UAE vođena je promovisanjem deeskalacije i smanjenjem tenzija širom regiona, uz istovremeno unapređenje trajnog mira i stabilnosti. UAE podržava napore, uključujući i one koje preduzimaju Sjedinjene Američke Države, da se narodi regiona zaštite od posledica sukoba", rekao je zvaničnik.

1/10 Vidi galeriju Iran Foto: YAHYA ARHAB/EPA, FAYYAZ AHMED/EPA

Američki potpredsednik Džej Di Vens izjavio je ranije danas da Iranu neće biti isplaćena sredstva u zamenu za potpisivanje sporazuma sa SAD, ili za prisustvo na sastanku, kao i da je potencijalni mirovni sporazum osmišljen tako da osigura da će ekonomske koristi teći u Teheran, ako ispuni svoje obaveze.

Jedan od izvora koji je upoznat sa sporazumom rekao je da ovaj potez nudi način da se pomogne u rešavanju sukoba između SAD i Irana, a da nijedna strana ne pređe crvenu liniju, jer Iran može da tvrdi da je dobio nadoknadu za ratnu štetu, Vašington može da insistira da ništa nije platio, a Abu Dabi dobija sopstvenu bezbednost, dok potez predstavlja kao investiciju u obnovu regionalnog poverenja.

Drugi izvor koji je upoznat sa sporazumom rekao je da će, zauzvrat za isplatu, Iran zaustaviti raketne i napade dronovima na UAE, i da će doći do obnove bilateralnih veza, uključujući razmenu obaveštajnih podataka i ekonomsku saradnju.

Izvor je dodao da se Iran obratio najmanje još dvema drugim zemljama Persijskog zaliva, kako bi napravio sličan sporazum.

Prvi izvor upoznat sa sporazumom rekao je da su razgovori počeli pre nekoliko nedelja, ali da su ubrzali tempo kada su zvaničnici iranskog Korpusa islamske revolucionarne garde posetili Abu Dabi prošle nedelje kako bi se sastali sa šeikom Tahnunom bin Zajedom el Nahjanom, savetnikom za nacionalnu bezbednost i zamenikom vladara Abu Dabija iz UAE, i odseli u njegovoj gostinskoj kući.

Posle toga putovanja usledila je poseta zvaničnika UAE Teheranu radi pregovora o detaljima mehanizma.

Poslednji poznati direktan napad Irana na UAE bio je pre više od mesec dana - 4. maja na luku Fudžejra u Omanskom zalivu.