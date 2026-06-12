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Usred nestabilne diplomatije i tenzija između SAD i Irana, američki vojni planeri razmatraju planove za vanredne situacije koji bi uključivali pomoć američkih snaga u obezbeđivanju iranskog nuklearnog materijala u slučaju postizanja spporazuma.

Prema američkim zvaničnicima upoznatim sa planiranjem, razgovori su usmereni na to kako bi Pentagon mogao da podrži Ministarstvo energetike u zapleni teheranskog visoko obogaćenog uranijuma, piše CBS News.

Prema jednom od scenarija koje razmatraju odbrambeni zvaničnici, američke trupe bile bi raspoređene u više zemalja širom Bliskog istoka kako bi podržale operaciju brzog odgovora.

Specijalizovani timovi Ministarstva energetike, u saradnji sa američkim vojnim osobljem i drugim državnim agencijama, potom bi mogli da uđu u Iran kako bi locirali, obezbedili i uklonili zalihe obogaćenog uranijuma, naveli su zvaničnici koji su želeli da ostanu anonimni zbog osetljivosti teme.

Iran Teheran napad Foto: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA, Maya Levin/AP

Uključene specijalizovane jedinice

Zvaničnici Pentagona razmatrali su sličan koncept i pre nego što je u aprilu oboren američki avion F-15E Strike Eagle, što je pokrenulo veliku operaciju potrage i spasavanja.

Taj predlog uključivao je i Tim za hitnu nuklearnu podršku (NEST) Ministarstva energetike, kao i učešće američkih snaga za specijalne operacije i 20. komande Kopnene vojske za hemijsku, biološku, radiološku, nuklearnu i eksplozivnu odbranu (CBRNE), specijalizovane za suzbijanje oružja za masovno uništenje i opasnih materijala.

Deo rutinskog vojnog planiranja
Zvaničnici su za CBS News naglasili da ove rasprave ne predstavljaju odluku o pokretanju operacije, već su deo rutinskog vojnog planiranja za nepredviđene situacije.

Visoki zvaničnik administracije izjavio je u petak novinarima da bi, prema uslovima sporazuma koji bi mogao da bude potpisan narednih dana, iranski obogaćeni uranijum bio "uništen na licu mesta, a zatim uklonjen iz zemlje".

"Za to će biti potreban tehnički proces", rekao je zvaničnik, govoreći pod uslovom anonimnosti.

Kurir.rs/CBS News

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